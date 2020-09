Stand: 04.09.2020 14:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Polizeibeamten

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen erhoben. Er soll, so die Ankläger, in strafbarer Weise Informationen an einen Polizeireporter weitergegeben haben. Zuständig ist die Große Strafkammer des Landgerichts Lübeck.

Anklage gegen Ex-Polizeigewerkschafter NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.09.2020 13:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Weil er in strafbarer Weise Informationen an einen Polizeireporter weitergegeben haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Nommensen erhoben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizeigewerkschafter soll Opfer-Fotos weitergegeben haben

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeschuldigte unter anderem Details zu einem versuchten Sexualdelikt in Lübeck an den Polizeireporter weitergegeben. Darunter auch unverpixelte Polizeifotos des verletzten Opfers. Außerdem soll er in acht weiteren Fällen gegen die Verschwiegenheitspflicht als Polizeibeamter oder als Mitglied des Hauptpersonalrates der Landespolizei verstoßen haben. Zehn Fälle werden dem Ex-Polizeigewerkschafter vorgeworfen.

Staatsanwaltschaft ermittelt auch noch in weiteren Fällen

Nommensen wurde vorläufig aus dem Polizeidienst enthoben. In der vergangenen Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Schleswig entschieden, dass die vorläufige Suspendierung rechtmäßig war. Demnach sei durch die Weitergabe von Dienstgeheimnissen billigend in Kauf genommen worden, dass dritte Personen gefährdet wurden. In der Urteilsbegründung heißt es weiter, durch die Informationsweitergabe seien wichtige öffentliche Interessen konkret gefährdet worden. Laut Staatsanwaltschaft wird außerdem ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Polizeigewerkschafter geführt. Dabei soll es um 46 weitere mögliche sogenannte Indiskretionsdelikte gehen.

Verteidigung reagiert mit Unverständnis auf Anklageerhebung

Die Staatsanwaltschaft bleibe eine nachvollziehbare Erklärung dafür schuldig, warum sie Straftaten, die vom Strafmaß vergleichbar seien mit Sachbeschädigung und einfacher Körperverletzung, am Landgericht und nicht eine Instanz niedriger am Amtsgericht anklagt, so Rechtsanwalt Michael Gubitz in einer Stellungnahme. Die in der Medieninformation der Staatsanwaltschaft genannte "besondere Bedeutung" des Falles liege nicht schon dann vor, wenn laut Gubitz rechtswidrige Durchsuchungen ein Medienecho auslösten. Festzuhalten sei, dass weder der behauptete Unrechtsgehalt noch das durch die Staatsanwaltschaft selbst befeuerte öffentliche Interesse die Zuständigkeit eines Landgerichts für diesen Fall begründeten. Die Anklage müsse nun sorgfältig geprüft werden, bevor sie öffentlich kommentiert werde, erklärte Gubitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.09.2020 | 13:00 Uhr