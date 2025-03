Stand: 14.03.2025 16:56 Uhr St. Peter-Ording: Saisonstart des Strandparkens

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) können Urlauber und Tagesgäste von Sonnabend (15.03.) an wieder auf dem 12 Kilometer langen Strand parken. Zum Saisonstart ist die Zufahrt an den Strandabschnitten Böhl und Ording möglich. Dort hat die Tourismuszentrale auch ein neues, kamerabasiertes Parken eingeführt. Dieses ermögliche das bargeldlose Bezahlen und dass ein Parkplatz schon bei der Anreise gebucht werden kann, sagte Tourismus-Chefin Katharina Schirmbeck. Damit sollen künftig auch die langen Wartezeiten am Kassenhäuschen der jeweiligen Strandzufahrt entfallen. Nach dem Saisonstart in Böhl und Ording soll das kamerabasierte Parken auf alle öffentlichen Parkplätze in dem Nordseeheilbad ausgeweitet werden.

