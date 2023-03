Sperrung der A1 bei Reinfeld - Umleitungsstrecke für Lkw zu eng

Stand: 11.03.2023 10:35 Uhr

Die Autobahn A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist an diesem Wochenende voll gesperrt. Am Abend sind auf der Umleitungsstrecke zwei Lastwagen in den Graben gerutscht.