Stand: 31.01.2025 08:48 Uhr Kiestransporter umgekippt: Sperrung auf der A21 bei Bad Oldesloe

Die A21 ist in Richtung Kiel zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd (beide Kreis Stormarn) für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Am Donnerstagnachmittag hatte es dort einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Dieser kippte auf die Leitplanke und verteilte mehrere Tonnen Kies auf der Fahrbahn. Verletzt wurde laut Polzei niemand. Am Freitagmorgen wurde zunächst eine Spur in Richtung Kiel wieder freigegeben. Auch in der Gegenrichtung war die Autobahn nur einspurig befahrbar. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel A21 Kreis Stormarn