Stand: 31.01.2025 10:40 Uhr Nach Lkw-Unfall: Sperrung auf der A21 bei Bad Oldesloe aufgehoben

Die A21 ist in Richtung Kiel zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd (beide Kreis Stormarn) wieder frei. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Zuvor hatte es am Donnerstagnachmittag dort einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Offenbar war ein Reifen geplatzt, woraufhin der Lkw-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lkw stieß gegen die Mittelleitplanke sowie mit einem Auto zusammen und kippte anschließend auf die Seite. Dabei verlor er mehrere Tonnen Kies, die sich auf der Autobahn verteilten. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Nach den aufwendigen Aufräumarbeiten konnte die Strecke am Freitagmorgen wieder freigegeben werden. Wegen der Reparatur der Mittelleitplanke ist jedoch zwischen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd in beide Richtungen noch bis Montag nur eine Spur frei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A21 Kreis Stormarn