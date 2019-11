Stand: 30.11.2019 06:00 Uhr

Sicherheit für Radfahrer: Licht ist Pflicht

Immer mehr Menschen steigen auf das Fahrrad um. Der Drahtessel hält fit und man tut etwas für die Umwelt. Die Stadt Kiel tut auch etwas für die Radfahrer: Sie hat mit der "Veloroute 10" ein Vorzeigeprojekt umgesetzt. Dafür wurden Autofahrspuren in Fahrradwege umgewandelt. Mehr Radfahrer bedeutet aber auch mehr Unfälle. Denn viele halten sich nicht an die Regeln.

Viele Radfahrer halten sich nicht an die Regeln Schleswig-Holstein Magazin - 30.11.2019 19:30 Uhr In Schleswig-Holstein starben im vergangenen Jahr zwölf Radfahrer - neun davon waren schuld am Unfall. Viele Radler halten sich nicht an die Regeln. Selbst in der Dämmerung ist Licht Pflicht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

So fahren manche Radfahrer quer über sechs Fahrspuren und zwei Radwege. Und für Radler auf der falschen Straßenseite wird eine Bushaltestelle schnell zur Ausweichstrecke. Einige nehmen es in Kiel offenbar mit den Verkehrsregeln nicht so genau. Musik auf den Ohren per Kopfhörer ist allerdings erlaubt, solange man seine Umgebung noch wahrnimmt. Ist man ohne Licht und auf der falschen Straßenseite unterwegs, ist das aber definitiv falsch.

Zwölf Tote - neun davon selbst Schuld

In Schleswig-Holstein starben im vergangenen Jahr zwölf Radfahrer - neun davon waren schuld am Unfall. Weitere 550 wurden bei Radunfällen schwer verletzt. Das sind so viele wie nie zuvor. "Das Problem ist, wenn es zu Unfällen mit beteiligten Fahrradfahrern kommt, ist meistens leider auch der Radfahrer verletzt", sagt Stephanie Saß von der Polizei Kiel. Viele Radler steigen zu Beginn der kalten Jahreszeit auf andere Verkehrsmittel um, die Unfallzahlen bleiben dennoch unverändert hoch.

Vielen ist das Risiko offenbar auch gar nicht bewusst, wie schlecht sie gesehen werden. Selbst in der Dämmerung ist Licht Pflicht. Andernfalls kostet es bei der Polizei 20 Euro Strafe. Die rät sogar, immer mit Licht zu fahren.

Weitere Informationen Fahrrad: So muss die Beleuchtung aussehen In der Dunkelheit sind Radfahrer oft schlecht zu erkennen. Doch eine gute Beleuchtung schützt vor Unfällen. Welche Leuchten und Reflektoren sind erlaubt? mehr Fahrrad-Inspektion: Tipps für mehr Sicherheit Wer Fahrrad fährt, sollte wichtige Funktionen wie Licht, Bremse und Gangschaltung überprüfen - mindestens einmal pro Monat. So funktioniert der Fahrrad-Check. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.11.2019 | 19:30 Uhr