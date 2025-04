Stand: 15.04.2025 08:06 Uhr Sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Kittlitz

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kittlitz (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam eine 18-jährige Fahrerin in der Nacht mit ihrem Auto in einer Kurve von der Salemer Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus. Die sechs Insassen, darunter die Fahrerin, konnten sich jedoch selbst befreien. Der Rettungsdienst brachte alle sechs Insassen ins Krankenhaus. Zwei Personen erlitten lebensgefährliche Verletzungen, drei weitere wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg