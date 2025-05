Stand: 15.05.2025 06:55 Uhr Feuer auf Recyclinghof Wiershop

Auf der Mülldeponie in Wiershop bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Weil es laut Feuerwehr so stark qualmte, sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. Nach rund rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Erste Erkenntnisse der Polizei deuten darauf hin, dass sich der Abfall offenbar von selbst entzündet hatte. Hinweise auf Brandstiftung gibt es demnach nicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg