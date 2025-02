Stand: 11.02.2025 10:06 Uhr Schwerer Verkehrsunfall auf der B201

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, ist eine 84-Jährige Frau auf der Hauptstraße B201 in Schwesing von einem Autofahrer erfasst worden. Der Mann hatte die Fußgängerin zu spät erkannt und noch versucht zu bremsen und auszuweichen - ein Zusammenstoß konnte aber nicht verhindert werden. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Husum (beide Kreis Nordfriesland) gebracht, wo sie am Samstagmorgen starb.

