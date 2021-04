Schwarzenbek: Woher kommt die Inzidenz von 422? Stand: 15.04.2021 12:32 Uhr In Schwarzenbek ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 421,8 hochgeschnellt. Kommt die hohe Zahl auch durch die vielen Tests?

Auf 160 ist die Sieben-Tage-Inzidenz heute bundesweit angestiegen. Und laut Landesmeldestelle erreicht die auch der Kreis Herzogtum Lauenburg (160,1) mit Meldestand 14. April. Damit liegt Herzogtum Lauenburg vor allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsamt des Kreises hat aktuell vor allem die Stadt Schwarzenbek im Blick. Denn dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf knapp 422 hochgeschnellt (Stand 14. April). Seit zwei Wochen steigt die Zahl der Corona-Ansteckungen in Schwarzenbek. Nach Angaben des Kreises sind in der 16.000-Einwohner-Stadt aktuell 136 Menschen an Covid-19 erkrankt.

AUDIO: Schwarzenbeks Bürgermeister sucht Grund für hohe Corona-Zahlen (1 Min) Schwarzenbeks Bürgermeister sucht Grund für hohe Corona-Zahlen (1 Min)

Bürgermeister: keine Clusterbildung

Der Bürgermeister von Schwarzenbek, Norbert Lütjens (parteilos), hat keine Erklärung, wie sich die Corona-Zahlen so entwickeln konnten. "Wir haben genau geguckt, wo die Infektionen aufgetreten sind. Und haben dabei festgestellt: Es gibt keine Clusterbildung. Das zieht sich über den ganzen Ort hinweg. Es ist auch nicht so, dass Nachbarn sich gegenseitig angesteckt hätten. Das ist über den gesamten Ort verteilt."

Eine These des Bürgermeisters für den hohen Inzidenzwert: In Schwarzenbek werde zur Zeit viel getestet. In der Teststation werden laut Lütjens bis zu 180 Tests pro Tag durchgeführt, dazu kommen die Tests in Schulen, Kitas und den Betrieben. Wer viel teste, habe auch mehr positive Ergebnisse, so der Bürgermeister. Als Reaktion auf die hohen Corona-Zahlen hat die Stadt die Kontrollen durch das Ordnungsamt verstärkt, um zu schauen, ob die geltenden Regeln von den Bürgern eingehalten werden.

