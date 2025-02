Stand: 19.02.2025 15:48 Uhr Schwarzenbek: Neue Schnellladepunkte für Elektroautos

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Dienstag zwei Schnellladepunkte für Elektroautos eröffnet. Es sind die ersten beiden von landesweit 38 Ladepunkten, die die Lother GmbH aufbauen will. Einige davon auch in Lübeck und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Der Tankstellenbetreiber wird dafür vom Land mit 1,14 Millionen Euro gefördert. Das Projekt sei ein wichtiger Baustein für die klimafreundliche Mobilität in der Region, betonte Minister Goldschmidt. Er sagte, dass der kontinuierliche Ausbau der Ladeinfrastruktur wichtig und der Bedarf hoch sei, auch weil Schleswig-Holstein im Ländervergleich seit Jahren einen Spitzenplatz bei den Neuzulassungen von Elektroautos belege.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg