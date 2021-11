Schwarzbuch: Elf Fälle von Steuergeld-Verschwendung in SH Stand: 09.11.2021 12:02 Uhr Der Bund der Steuerzahler hat heute sein jährliches Schwarzbuch vorgestellt, in dem der Verein Fälle von Steuergeldverschwendung aufzeigt. Elf der 100 exemplarisch ausgewählten Beispiele kommen aus Schleswig-Holstein. Die Abwicklung der Pflegeberufekammer sei aber ein Erfolg.

Die Pflegeberufekammer kostendeckend zu betreiben, war laut Steuerzahlerbund von Anfang an eine politische Illusion. Sie sei zudem von "gutmeinenden Politikern" gegen den Wunsch der Betroffenen beschlossen worden. Die Abwicklung der Kammer sei nun als Erfolg zu werten.

Zahlreiche andere Projekte sieht der Verein in seinem Schwarzbuch deutlich kritischer. Unnötig sei gewesen, dass die Kieler Ratsversammlung in der Corona-Zeit auf das Schloss als Tagungsort ausgewichen war. Für fünf Tagungen seien unnötige Kosten entstanden, weil beispielsweise Tische und IT- Geräte angeschafft werden mussten. Außerdem sei am Eckernförder Hafen ein öffentliches WC zum Luxuspreis errichtet worden: eine Designer-Toilette für 182.000 Euro mit zwei WCs und einem Lagerraum. Das ginge auch günstiger, so der Bund der Steuerzahler.

Mölln: 500.000 Euro Sanierungskosten

Aufgelistet ist auch das 2012 eröffnete Naturparkzentrum Uhlenkolk in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Für 1,83 Millionen Euro war ein Gebäudekomplex überwiegend aus Holz entstanden. Bei Umbauten wurden bereits im September 2020 massive Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel und verrottetes Holz entdeckt. Die Sanierungskosten betragen geschätzte 500.000 Euro.

Ferner kritisiert der Steuerzahlerbund Förderrichtlinien für Kommunen. Dadurch würden Projekte unnötig teuer. Beispiel: die Binnensee- und Jachthafenpromenade in Burgtiefe auf Fehmarn, die erst nach der Errichtung eines Aussichtsturms voll förderfähig war.

Corona führt nicht zu weniger Fällen

Die in den vergangenen Jahren üppig gefüllten Haushalte hätten Politiker dazu beflügelt, vermehrt kostspielige Projekte in Angriff zu nehmen, so der Präsident des schleswig-holsteinischen Steuerzahlerbundes, Aloys Altmann. "Obwohl sich die öffentliche Diskussion in den vergangenen Monaten nahezu ausschließlich um die Pandemie-Bekämpfung drehte, konnten wir leider keine Abnahme der Verschwendungsfälle feststellen", sagte Altmann.

Der Bund der Steuerzahler listet jährlich exemplarisch in seinem Schwarzbuch die Verschwendung öffentlicher Mittel auf. Sie stehen nach Meinung der Experten sinnbildlich für eine Verschwendung von Steuergeldern.

