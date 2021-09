Schuldenbremse lockern? Landtag diskutiert über Haushalt 2022 Stand: 22.09.2021 05:00 Uhr Schleswig-Holstein hat für das kommende Jahr nicht gerade eine prall gefüllte Kasse, dazu drücken hohe Altschulden. Wie und wie viel kann das Land trotz Schuldenbremse investieren? Heute berät der Landtag darüber.

Die Grünen wollen angesichts niedriger Zinsen und notwendiger Investitionen die Schuldenbremse lockern, stoßen in der Jamaika-Koalition aber auf breite Ablehnung. "Wir müssen eine Investitionsregel in die Schuldenbremse einbauen", sagte Landtags-Fraktionsvize Lasse Petersdotter am Dienstag. Nötig sei ein Investitionspakt. Aufgrund der Haushaltssituation liege die Perspektive sonst "zwischen Stillstand und Kürzungen". In den kommenden Jahren klaffe in der mittelfristigen Finanzplanung eine Lücke in Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro.

CDU-Fraktionschef Koch: Schulden machen kann nicht das Ziel sein

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach im Vorfeld der Haushaltsberatungen in Kiel von einem Paradoxon. "Ich kann nicht erkennen, dass weitere Schulden die Lösung unserer Zukunftsfragen sind." Schulden zu machen, könne nicht das Ziel von Politik sein. Investition in die Zukunft des Landes sollten ein Kernanliegen sein. Die Koalition zeige auch mit dem neuen Entwurf, dass Investitionen weiter möglich sind. Es gebe dafür ständig neuen Bedarf. Der aktuelle Schuldenberg des Landes sei Resultat früherer Auffassungen, Aufgaben mit Schulden zu finanzieren. Auch die FDP sieht nicht, dass die Zeit reif ist für eine Aufweichung der Schuldenbremse. "Ich kann nicht erkennen, dass das Land zu wenig Schulden hat", sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt dazu.

Grünen-Fraktionsvize fordert Ausnahmen von Schuldenbremse

Grünen-Fraktionsvize Lasse Petersdotter begründete den Vorstoß für eine Lockerung der Schuldenbremse mit fehlendem Gestaltungsspielraum. "Wir sehen momentan nicht wirklich Sparpotenziale", sagte er. Investitionen in Klimaschutzprojekte, die Sanierung von Krankenhäusern, Schulen oder Hochschulen müssten von der Schuldenbremse ausgenommen werden.

Grünen-Vorstoß erntet Zustimmung bei der SPD

Nötig wäre für eine Änderung der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse eine Zweidrittelmehrheit. Petersdotter sagte, die Koalitionspartner CDU und FDP seien jedoch dagegen. Das Thema Schuldenbremse wollen die Grünen bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl im Frühjahr zum Thema machen. Schleswig-Holstein drücken bereits Schulden in Höhe von rund 32 Milliarden Euro. Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) sprach sich für eine "Weiterentwicklung der Schuldenbremse aus". Ihre Fraktion sei nicht weit von den Vorstellungen der Grünen entfernt. Die Zukunftsfähigkeit des Landes dürfe von der Vorgabe nicht beschnitten werden.

Loch von knapp einer Milliarde Euro klafft im Haushalt 2022

Der Landtag berät am Mittwoch in erster Lesung über den Haushalt für 2022. Die Landesregierung plant mit Geld aus dem Corona-Notkredit, neuen Schulden und Rücklagen aus einem Investitionsprogramm. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben große Löcher in die Landeskasse gerissen. Gut 1,5 Milliarden Euro will die Regierung 2022 investieren. Das entspricht einer Investitionsquote von 10,8 Prozent. Der Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr sieht bereinigte Einnahmen in Höhe von voraussichtlich rund 13,5 Milliarden Euro und Ausgaben von 14,4 Milliarden Euro vor.

Um die Lücke von etwa 965 Millionen Euro zu finanzieren, plant Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) eine Nettokreditaufnahme von rund 67 Millionen Euro. Aus dem vom Landtag bewilligten Notkredit sollen 694 Millionen in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen 204 Millionen Euro Rücklagen aus dem Investitionsprogramm "Impuls". Der SSW sieht im aktuellen Haushaltsplan wenig Neues. Es gebe Stillstand statt Fortschritt zum Beispiel beim Klimaschutz. Das beklagt auch Oppositionsführerin Midaytli von der SPD.

