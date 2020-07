Stand: 31.07.2020 15:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schüler in SH sollen Maske in der Schule tragen

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein empfiehlt dringend, dass Kinder in den ersten zwei Unterrichtswochen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das geht aus einem Info-Schreiben des Ministeriums an die Eltern hervor. Die dringende Empfehlung gilt ausdrücklich auch für den Unterricht. Ausgenommen sind nur die Jahrgangsstufen 1 bis 6.

Über die zwei Wochen hinaus gilt die Empfehlung grundsätzlich für die Laufwege in der Schule, die Pausenräume und den Schulhof. Wenn ein Kind aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen darf, sollen sich Eltern über Alternativen informieren, wie ein sogenanntes Face-Shield (Visier aus Kunststoff, Anm.d.Red.), heißt es im Schreiben weiter.

Kinder werden in Kohorten unterrichtet

Grund für die Masken-Empfehlung für die ersten beiden Schulwochen ist, dass Kinder zwar in Kohorten - also in festen Gruppen - unterrichtet werden sollen, eine neu gebildete Kohorte aber in den ersten 14 Tagen noch nicht ausreichend schützt.

Eltern müssen Spielregeln zustimmen

Nach den Sommerferien wird es wieder für Schüler aller Jahrgänge in Schleswig-Holstein regulären Unterricht geben - allerdings unter Corona-Bedingungen. Damit sich Kinder zum Schulstart an die Hygiene-Regeln halten, will das Land die Eltern ins Boot holen. "Wir werden nach den Sommerferien in den Corona-Regelbetrieb starten. Damit uns das gemeinsam gelingen kann, brauchen wir auch Ihre Hilfe", heißt es in einem Merkblatt. Das Bildungsministerium informiert damit die Eltern über den geplanten Ablauf des Schulbetriebs - und bittet sie zugleich, darüber mit den Kindern zu sprechen. Eine Belehrung, die in Papierform ausgegeben und wieder eingesammelt werden soll, müssen die Eltern unterschreiben.

