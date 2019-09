Stand: 23.09.2019 19:51 Uhr

Schleuse in Brunsbüttel wieder offen - im Notbetrieb

Schiffe können wieder aus dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in die Elbe übersetzen: Das Tor der Südschleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sei wieder nutzbar, allerdings eingeschränkt. Das bestätigte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) am frühen Montagabend. Seit Sonnabend war das Tor der großen Schleusenkammer nicht mehr aufgegangen, weil Schlick die Schienen blockiert hatte. Nach Angaben des WSA konnten Taucher die Schienen weitestgehend säubern, sodass sich das Schleusentor - bis auf den letzten Meter - öffnen lässt. Die Nordschleuse wird zur Zeit gewartet und ist deswegen gesperrt.

Südschleuse in Brunsbüttel ist wieder geöffnet Schleswig-Holstein Magazin - 23.09.2019 19:30 Uhr Nachdem Taucher das Schleusentor der Südkammer des Nord-Ostsee-Kanals weitgehend vom angesammelten Schlick befreit haben, können Schiffe nun wieder in die Elbe übersetzen.







4 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Notbetrieb läuft noch bis Mittwochabend

Am Sonntag hatten Taucher schon damit begonnen, den Schaden zu untersuchen. Noch am Montagmittag hieß es, dass die Schleuse bis Mittwoch außer Betrieb bleibe. Jetzt soll das Tor nach Informationen des WSA-Sprechers im Notbetrieb noch so lange eingeschränkt öffnen, bis die regelmäßigen Wartungsarbeiten der Nordschleuse am Mittwochabend abgeschlossen sind. Ein Mitarbeiter überwache aber jedes Schiff, das geschleust wird, sagte der Sprecher. Er könne die Anlage zur Not per Hand stoppen.

Spezialbagger muss organisiert werden

Wann die Südkammer wieder voll funktionsfähig ist, sei noch nicht absehbar, so das WSA. Es habe sich viel und auch harter Schlick in der Anlage gesammelt, den gewöhnliche Maschinen nicht entfernen könnten. Dies könnte ein Spezialbagger erledigen, doch der müsse noch organisiert werden. Der Defekt in der Südschleuse hatte dazu geführt, dass große Schiffe den NOK in den vergangenen Tagen nicht passieren konnten.

Weitere Informationen Die Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals Ein Verkehrsprojekt mit Zukunft: Am 3. Juni 1887 legt Kaiser Wilhelm I. den Grundstein für den Nord-Ostsee-Kanal. Die Feierlichkeiten in Kiel-Holtenau dauern zwei Tage. mehr NOK Bilanz 2018: Mehr Ladung, weniger Schiffe Mehr als 90 Millionen Tonnen Ladung wurde auf dem Nord-Ostsee-Kanal im vergangenen Jahr transportiert. Havarien, zerstörte Tore und ein teurer Schleusen-Neubau trüben die Bilanz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2019 | 18:00 Uhr