Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 12.05.2025 07:11 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 12. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Im Ernstfall bereit: Herzogtum Lauenburg erweitert Krisenvorrat

Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, hat der Kreis Herzogtum Lauenburg seine Krisenvorräte deutlich aufgestockt. Das Katstrophenschutzlager mit Feldbetten, Generatoren, Schutzmasken, Fertiggerichten und Jodtabletten wurde den Angaben zufolge deutlich ausgebaut. Andere Kreise, wie Ostholstein oder Rendsburg-Eckernförde, teilen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass sie nicht über eigene Notversorgungslager verfügen. Alle Landräte warten in Sachen Krisenvorsorge noch auf neue, konkrete Vorgaben von Land und Bund. Und sie appellieren an Bürgerinnen und Bürger, selbst zu Hause vorzusorgen, etwa mit Notvorräten. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2025 10:00 Uhr

Neuer Bürgermeister für Barmstedt: Stichwahl entscheidet

In Barmstedt im Kreis Pinneberg muss die Frage, wer neuer Bürgermeister wird, in einer Stichwahl entschieden werden. In der ersten Runde am Sonntag (11.5.) hat nach vorläufigem Endergebnis keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. In der Stichwahl am 25. Mai stehen sich nun der erstplatzierte SPD-Kandidat Florian Rodenberg (47,6 Prozent) und der zweitplatzierte CDU-Kandidat Sebastian Mettner (29,5 Prozent) gegenüber. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2025 09:30 Uhr

Schwerer Unfall auf A7 im Kreis Segeberg

Bei einem Unfall auf der A7 Richtung Flensburg sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor zwischen Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) eine 33-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, es überschlug sich und landete im Graben. Ihr 41-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Zwei Hunde, die im Unfallwagen mitfuhren, liefen weg und wurden von Autos erfasst, eines der Tiere verendete. Die Autobahn war für zwei Stunden voll gesperrt, inzwischen ist eine Fahrbahn wieder frei. Warum der Unfall passierte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2025 09:30 Uhr

Klingbeil in Husum: Scharfe Kritik von der SPD-Basis in SH

Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil hat beim Landesparteitag der schleswig-holsteinischen SPD in Husum (Kreis Nordfriesland) um Vertrauen geworben und eine Aufarbeitung des Ergebnisses bei der Bundestagswahl zugesagt. "Was nicht zu den Akten gelegt ist, ist ein Wahlergebnis von 16,4 Prozent", sagte er. "Wir werden Konsequenzen aus dem Ergebnis ziehen. Natürlich haben wir Fehler gemacht." Der Landesvorsitzende der Jusos, Jannis Schatte, hatte Klingbeil zuvor scharf attackiert. Die SPD sei eine "linke Volkspartei" - und nicht eine Partei der Mitte. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und trocken

Heute ist es meist sonnig. Gelegentlich gibt es ein paar Schönwetterwolken. Es bleibt durchweg trocken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 18 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).| NDR Schleswig-Holstein 12.05.2025 06:00 Uhr

