Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 09.05.2025 08:20 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 9. Mai 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Wissenschaftler der Kieler Uni zum Leopoldina-Mitglied ernannt

Thomas Bosch, Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), ist zum Leopoldina-Mitglied ernannt worden. Das teilte die Hochschule mit. Die Nationale Akademie der Wissenschaft ehrt damit Boschs wissenschaftlichen Erfolge unter anderem in der Metaorganismus-Forschung an der Kieler Uni. Mit der Berufung von Bosch bekräftigt die Leopoldina die prägende Rolle, die der Wissenschaftler seit vielen Jahren spiele, sagt CAU-Vizepräsident Eckhard Quandt. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2025 09:30 Uhr

Defektes Stellwerk legt Bahnverkehr zwischen Husum und Itzehoe lahm

Ein defektes Stellwerk hat am Donnerstag auf der Bahnstrecke zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Husum (Kreis Nordfriesland) stundenlang für Probleme gesorgt. Nach Angaben der Deutschen Bahn war die Strecke von 16 Uhr an gesperrt. Die Reisenden mussten auf Busse ausweichen. Um kurz vor 23 Uhr hat die Bahn die Strecke wieder frei gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2025 07:30 Uhr

Schwerer Unfall mit Fahrerflucht in Lütjensee

Bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Lütjensee und Großensee im Kreis Stormarn sind zwei Motorradfahrer verletzt worden. Eine Frau schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Der Autofahrer, der den Unfall am Donnerstagabend (8.5.) verursacht hat, und sein Beifahrer flüchteten zu Fuß. Er war nach Aussage der Polizei zu schnell unterwegs und schnitt eine Kurve so stark, dass er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Zwei Motorradfahrer konnten nicht mehr ausweichen und prallten mit dem Auto zusammen. Sie wurden laut Polizei jeweils 40 Meter durch die Luft geschleudert. Das Auto fuhr nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2025 06:00 Uhr

Nordkirche verzeichnet weniger Konfirmationen in SH

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der konfirmierten Jugendlichen in den vergangenen zehn Jahren halbiert. 2024 haben sich laut Nordkirche rund 7.800 konfirmieren lassen, vor zehn Jahren waren es noch etwa 15.600 Jugendliche. Die sinkenden Zahlen begründet die Nordkirche unter anderem mit dem demografischen Wandel. Es gibt immer weniger junge Menschen im Verhältnis zu Älteren. Jugendliche hätten auch weniger Zeit, Hobbys oder Ganztagsschulen stünden in Konkurrenz zur Konfirmation. Die Nordkirche spricht bei der Konfirmation jedoch weiter von einem Erfolgsmodell. Immerhin 80 Prozent der getauften evangelischen Jugendlichen lassen sich konfirmieren, so eine Studie aus 2022. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2025 06:00 Uhr

Das Wetter: Kaum Wolken, fast überall trocken

Heute ist es zunächst sonnig mit einigen Schleierwolken, später ziehen südlich des Nord-Ostsee-Kanals Quellwolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal um 14 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 16 Grad in Husum (beide Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher, an der See mäßiger, auf Nordwest drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2025 07:00 Uhr

