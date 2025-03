Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 02.03.2025 11:10 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 2. März 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:

Weniger Abiturienten in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein machen immer weniger junge Leute Abitur oder Fachabitur. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Studienberechtigten 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent zurückgegangen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass der Rückgang unter anderem mit der Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren zu tun hat. Dadurch würden bis 2026 vorerst weniger Schüler die Hochschulreife erlangen. "Es kann der demografische Mangel sein. Es kann die mangelnde Qualifikation bei den jungen Leuten und auch die schwindende Motivation bei den Schülern sein", sagte die Vorsitzende des Philologenverbands Schleswig-Holstein, Kirsten Schmöckel. Sie betonte aber auch, dass der Rückgang nicht sehr hoch sei. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 12:00 Uhr

Schwebefähre in Rendsburg bleibt über NOK stecken

Am frühen Sonntagmorgen ist die Schwebefähre in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über dem Nord-Ostsee-Kanal steckengeblieben. Laut Wasserschutzpolizei war eine Passagierin an Bord. Sie musste etwa zwei Stunden ausharren, bis die Fähre per Handbetrieb das Ufer erreichte. Der Kanal war vorübergehend gesperrt. Schuld an der Panne war ein Stromausfall aufgrund eines defekten Akkus. Seit etwa 9 Uhr ist die Fähre wieder in Betrieb. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 12:00 Uhr

Nortorf: Feuer greift auf Eisdiele über

In Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat in der Nacht zu Sonntag ein Holz-Schuppen an einem Wohn-und Geschäftshaus gebrannt. Der Brand griff laut Feuerwehr auch auf den Geschäftsbereich einer Eisdiele über, konnte jedoch schnell gelöscht werden. Bewohner der betroffenen Gebäude mussten trotzdem kurzzeitig ihr Zuhause verlassen. Insgesamt waren 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt besiegt Spitzenreiter Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Rennen um die deutsche Handball-Meisterschaft noch enger gemacht. Im Topspiel des 21. Spieltages besiegten die Schleswig-Holsteiner am Samstagabend den Spitzenreiter MT Melsungen mit 35:33 (14:13). | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2025 09:00 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: Remis für Phoenix Lübeck

Die Begegnung zwischen HSV II und dem Phoenix Lübeck am Sonnabend ist mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Nach 20 Minuten Spielzeit schoss Omar Sillah vom HSV II das erste Tor dieser Partie. Kurz vor der Halbzeit gelang dem Lübecker Obinna Johnson Iloka der Ausgleich in der 44. Minute. In der zweiten Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaft einen Vorteil erlangen. Das Spiel endete 1:1. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 09:00 Uhr

Fußball-Regionalliga Nord: SC Weiche Flensburg und Eintracht Norderstedt spielen unentschieden

Beim Spiel zwischen SC Weiche Flensburg 08 gegen Eintracht Norderstedt hat sich keine der beiden Mannschaften aus Schleswig-Holstein durchsetzen können. Nach einem frühen Treffer der Norderstedter durch Ohene Köhl in der elften Minute, konterten die Flensburger mit Dominic Hartmann nur 7 Minuten später. Beide Mannschaften gingen mit einem Unentschieden in die Halbzeit und konnten das Ergebnis danach auch nicht mehr drehen. Das Spiel endete 1:1. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 09:00 Uhr

Das Wetter: Wolkig und trocken

Heute Nachmittag ist es überwiegend wolkig und weitgehend trocken. Im Laufe des Tages heitert es an der dänischen Grenze hin auf, die Sonne kommt raus. Die Temperaturen betragen maximal 6 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 9 Grad in Flensburg. Um 18 Uhr liegen die Temperaturen bei 4 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) und 7 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). In der Nacht zum Montag ist es wolkig und überwiegend trocken, stellenweise kommt Nebel auf. Die Tiefstwerte liegen bei 3 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und -1 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2025 09:00 Uhr

