Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 27.02.2025 08:03 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 27. Februar 2025 - kompakt und aktuell im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und noch wichtig wird.

Unfall mit Möbellaster: A210 bei Bredenbek bis Nachmittag gesperrt

Nach einem Unfall ist die A210 bei Bredenbek in Richtung Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) derzeit gesperrt. In der Nacht war dort laut Polizei ein Lkw von der Autobahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Lkw ist mit Möbeln beladen gewesen, die nun weggebracht werden müssen. Bis etwa 12 Uhr soll die A210 zwischen Bredenbek und Kreuz Rendsburg nach Polizeiangaben gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 07:30 Uhr

Warnstreik am Hamburger Flughafen bis Freitagabend

Am Flughafen in Hamburg müssen sich Passagiere auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Hintergrund ist der Aufruf zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Dienst der Gewerkschaft ver.di. Bis Freitagabend (28.2.) sollen die Mitarbeitenden streiken. Auch der Flughafen in München ist betroffen. Die Gewerkschaft will damit den Druck in den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst erhöhen. Sie fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn und höhere Zuschläge für Schichtarbeit. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Warnstreik bis Freitagabend am Hamburger Flughafen Die Gewerkschaft ver.di fordert mehr Lohn und freie Tage für die Beschäftigten am Flughafen. Die Auswirkungen für Reisende sind bislang gering. mehr

Innenministerium: 359 junge Menschen im Land gelten als Intensivtäter

In Schleswig-Holstein sind 359 junge Intensivtäter registriert - Menschen, die immer wieder schwere Straftaten begehen. Diese Zahl hat das Innenministerium mit Stand Dezember 2024 genannt. Darunter sind demnach auch 13 Kinder – also "Intensivtäter" unter 14 Jahren, die schon sehr früh Straftaten begangen haben. Fast alle von ihnen sind männlich. Die Gewerkschaft der Polizei appelliert: Jugendämter, Schulen, Gesundheitsämter, Polizei und andere Institutionen sollten stärker zusammenarbeiten – um zu verhindern, dass die jungen Menschen in diese Richtung abdriften. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 06:00 Uhr

Rodenäs: Feuerwehr löscht Großbrand in Tischlerei

An der dänischen Grenze ist die Feuerwehr Mittwochabend zu einem Großeinsatz ausgerückt: In Rodenäs (Kreis Nordfriesland) brannte die Lagerhalle einer Tischlerei. In der etwa 100 Quadratmeter großen Halle war laut Feuerwehr Holz gelagert. Starker Rauch hat die Löscharbeiten erschwert, etwa 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch eine Einheit der dänischen Feuerwehr hat unterstützt. Der Brand konnte nach fast drei Stunden gegen Mitternacht gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 06:00 Uhr

Jüdische Gemeinde warnt vor steigendem Antisemitismus im Land

Der Landesverband der jüdischen Gemeinden warnt vor einer drastischen Entwicklung in Schleswig-Holstein: Hintergrund sind erneute Fälle von Antisemitismus im Land - unter anderem Kreideschmierereien mit judenfeindlichen Parolen an der Uni Kiel. Die jüdische Gemeinde beobachte auch, dass Bedrohungen viel offener ausgesprochen werden. Auch die landesweite Kriminalstatistik bestätigt, dass die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten stetig zunimmt. Laut LKA registrierte die Polizei in Schleswig-Holstein im Jahr 2021 noch 73 Fälle - 2023 waren es 115 Fälle. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen Antisemitismus: So gefährlich leben Juden in SH Jüdinnen und Juden werden in Schleswig-Holstein zunehmend bedroht. Die Gefahren kommen aus ihrer Sicht aus vielen Richtungen. mehr

Das Wetter: Mix aus Wolken, Schauern und Gewittern

Der Donnerstag startet stellenweise neblig. Tagsüber breitet sich dann Regen nach Osten aus. Dahinter wechseln sich am Nachmittag von Dithmarschen, Steinburg und der Elbe her Wolken, Schauer und einzelne Gewitter ab. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 7 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See und in Schauernähe teils frischer Wind, meist aus Südost bis Südwest, teils aus Ost. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2025 06:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 27. Februar und die kommenden Tage. 2 Min

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2025 | 07:30 Uhr