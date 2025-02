A210 bei Bredenbek nach Unfall wieder frei Stand: 27.02.2025 19:31 Uhr In der Nacht zu Donnerstag ist ein Möbel-Lkw auf der A210 bei Bredenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den Graben gerutscht. Die Autobahn blieb bis in den Abend gesperrt.

Eine Autofahrerin entdeckte den verunglückten Lastwagen laut Polizei gegen 1.30 Uhr und alarmierte die Retter. Bis in den späten Donnerstagabend hinein war die Autobahn in Richtung Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Bredenbek voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Der 60-jährige Fahrer des mit Möbeln voll beladenen Lkws kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Rendsburg. Inzwischen ist die Strecke wieder frei.

Geladene Möbel mussten einzeln gesichert werden

Der Lkw sei mit Möbeln eines großen Einrichtungskonzerns beladen gewesen, die erst gesichert werden mussten, sagte eine Polizeisprecherin. Das nahm einige Zeit in Anspruch, da die Möbel von Hand abgeladen werden mussten. Die Möbel blieben den Angaben zufolge bei dem Unfall größtenteils unbeschädigt. Wie hoch der Schaden ist und auch wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht bisher nicht fest. Alkohol hat ersten Informationen zufolge keine Rolle gespielt.

