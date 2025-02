Das SHMF wird 40 - und widmet sich der Musikmetropole Istanbul Stand: 27.02.2025 09:24 Uhr Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) rückt vom 5. Juli bis zum 31. August 2025 die Musikmetropole Istanbul und den Pianisten Fazıl Say in den Mittelpunkt. Auf dem Programm steht außerdem ein besonderes Jubiläum: Deutschlands größtes Klassikfestival feiert seine 40. Ausgabe! Beitrag anhören 4 Min

Die Macher des Schleswig-Holstein Musik Festivals stellen heute in Kiel ihr Programm vor. An 71 Orten in Schleswig-Holstein, Dänemark, Hamburg und Niedersachsen werden für die Jubiläumsausgabe international gefeierte Solistinnen und Solisten zu Gast sein, darunter Anne Sophie Mutter, Daniel Hope, Avi Avital, Nils Mönkemeyer und Lang Lang.

Musikmetropole Istanbul im Mittelpunkt

In den Mittelpunkt rückt Festivalleiter Christian Kuhnt in diesem Jahr die Musikmetropole Istanbul: "Wir reisen beim SHMF jedes Jahr von Stadt zu Stadt und suchen in den Metropolen, wie sich Ethnien gegenseitig beeinflussen. Wir suchen das Positive in kulturellen Schmelztigeln." Verkörpern wird den Städteschwerpunkt in diesem Jahr der Pianist und Komponist Fazıl Say. Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Türkei.

"Das diesjährige Programm zu kuratieren, war auch für mich eine Entdeckungsreise", fügt Kuhnt hinzu. "Bis auf einen Komponisten aus Istanbul kannte ich niemanden. Dann musste ich erstmal überzeugt werden, dass es musikalisch genug Material gibt, um ein achtwöchiges Festival zu füllen." Sein Festival-Team hat Kuhnt überzeugt. Zu den Künstlern aus Istanbul zählen unter anderem der Pianist Hüseyin Sermet, er spielt in der Elbphilharmonie, und der Gitarrist Celil Refik Kaya, er spielt in Bad Schwartau und Reinweg.

Grönemeyer, Sting, Fanta Vier und weitere Pop-Legenden

Das Schleswig-Holstein Musikfestival bringt auch in diesem Jahr Künstler abseits der Klassik auf die Bühne. Für Festivalintendant Kuhnt ist das diesjährige Programm ein absolutes Highlight: "Dazu gehören auch Pop-Legenden wie Sting, den ich im November 1985 zum ersten Mal live erlebt habe." Außerdem kommt Max Mutzke, der das Festival schon seit vielen Jahren begleitet und so "herausragend und wandlungsfähig" ist, so Kuhnt weiter.

Auf der Bühne stehen Die Fantastischen Vier und auch Sting auf dem Nordmarksportfeld in Kiel. Außerdem ist Herbert Grönemeyer dabei - er wird zum 40-jährigen Jubiläum des SHMF allerdings in einer etwas anderen Funktion auf der Bühne stehen: nicht als Sänger, sondern als Dirigent "Maestro Grönemeyer" wie Intendant Kuhnt es nennt. Dirigieren wird Grönemeyer Rachmaninov und eine Suite aus seinen eigenen Songs.

Der vom Stiftungsrat genehmigte Haushalt liegt in diesem Jahr bei 14,5 Millionen Euro. Das Schleswig-Holstein Musikfestival beginnt am 5. Juli und endet am 31. August.

