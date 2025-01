Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 29.01.2025 07:17 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 29. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Batteriefabrik Northvolt ist Thema im Bundestag

Die Subventionen für die geplante Batteriefabrik Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) sind heute erneut Thema im Haushaltsausschuss des Bundestages. Die Union hat das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen und will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) befragen. Dieser hatte 600 Millionen Euro Fördergelder damit gerechtfertigt, dass Deutschland durch eine eigene Batterieproduktion unabhängiger werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 06:30 Uhr

Mehr Fußgänger in SH verunglückt

Die Zahl der verunglückten Fußgänger in Schleswig-Holstein nimmt zu. 2023 sind mehr als 1.100 von ihnen laut Polizei verunglückt - das sind fast 20 Prozent mehr als noch 2020. Elf von ihnen kamen ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurde deshalb auch besonders vor Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen die Überwachung verstärkt. Wie Fußgänger im Straßenverkehr besser geschützt werden können, ist ein Thema auf dem heute in Goslar beginnenden Verkehrsgerichtstag. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 06:00 Uhr

Haushalt ist Thema im Landtag: Es muss gespart werden

Der Landtag debattiert heute abschließend über den Haushalt für das laufende Jahr. Die Koalition aus CDU und Grünen plant mit Ausgaben von knapp 17,7 Milliarden Euro, Politiker beider Parteien sprechen von einem "Spar-Etat" und schmerzhaften Einschnitten. Kritik kommt dagegen erneut vom Bund der Steuerzahler. Dieser sieht im aktuellen Haushaltsentwurf einen weiteren Schritt in die Schuldenfalle. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 06:00 Uhr

Steuergeld für Sachsenwald-Eigentümer: Innenministerium gibt Panne zu

Die Diskussionen um das gemeindefreie Gebiet Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) reißen nicht ab. Am Dienstag hat das schleswig-holsteinische Innenministerium zugegeben, dass der Eigentümer des Waldes, Gregor von Bismarck, irrtümlich Steuergelder aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen hat. Es geht um mehr als 130.000 Euro, gedacht für die Instandhaltung der Straßen. Grund für den Irrtum: Die Straßen im Sachsenwald waren laut Innenministerium als Gemeindestraßen klassifiziert worden - es sind aber keine, weil das Gebiet von Sachsenwald gemeindefrei ist. Das Geld kann nach Angaben des Innenministeriums nicht zurückgefordert werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 06:00 Uhr

Autobahnen dicht: Tagesbaustellen auf A23 und A7

Auf der A23 zwischen Hamburg und Heide (Kreis Dithmarschen) werden bis Freitag jeweils Tagesbaustellen zwischen 9 und 16 Uhr eingerichtet. Betroffen ist zunächst der Abschnitt zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hohenfelde (Kreis Steinburg). Dort ist während der Arbeiten nur eine Spur frei, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 08:30 Uhr

Das Wetter: Wolken, Regen und nur wenig Auflockerungen

Heute gibt es viele Wolken mit Regen und nur hin und wieder trockene Phasen. Am späten Nachmittag oder Abend lockert es im äußersten Südwesten etwas auf, dann nur noch einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad in Puttgarden (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2025 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

