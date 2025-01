Stand: 28.01.2025 10:35 Uhr Ehrenamtler aus SH mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Fünf Personen aus Schleswig-Holstein, die sich die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren, sind von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die Verdienstorden werden am Dienstag in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht. Walter Albrecht aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Günter Gerland aus Wedel (Kreis Pinneberg) werden für ihr ehrenamtliches Engagement in der Region ausgezeichnet. Preisträger Matthias Venohr aus Wacken im Kreis Steinburg und Sebastian Freese aus Oldenswort im Kreis Nordfriesland erhalten die Medaillen für ihre Verdienste bei der Feuerwehr. Martin Voß aus Fitzen (Kreis Herzogtum-Lauenburg) wird für sein Engagement in der Kommunalpolitik mit dem Orden geehrt.

