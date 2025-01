Stand: 29.01.2025 08:49 Uhr Nordbahn und Erixx: Fahrplanänderungen im Februar um Kiel

Pendlerinnen und Pendler in der Region um Kiel müssen sich im Februar auf einige Zugausfälle einstellen. Bei den Verkehrsunternehmen Nordbahn und Erixx wird es nach eigenen Angaben Abweichungen vom Fahrplan geben.

So gibt es in der Nacht auf den 6. Februar Teilausfälle auf den Erixx-Strecken der Linie RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sowie auf der Linie RE83 zwischen Kiel und Plön (Kreis Plön). Außerdem werden dann die Fahrzeiten zwischen Lübeck und Plön geändert. In der Nacht sind laut Erixx Gleisbauarbeiten im Bereich des Kieler Hauptbahnhofs geplant.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Auf der Strecke der Nordbahn zwischen Kiel und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fallen in der Nacht auf den 6. Februar alle Zugverbindungen der Linien RE74 und RB75 aus. In der Nacht auf den 9. Februar fahren dann keine Züge der Linie RB75. Die Linie RE74 verkehrt planmäßig. Außerdem wird die Strecke nach Angaben der Nordbahn zwischen dem 12. Februar und dem 7. März immer wieder teilweise oder komplett gesperrt. Grund sind auch hier Bauarbeiten, teilt die Nordbahn mit.

Für alle Ausfälle richten die Unternehmen Ersatzverkehre ein. Die Nordbahn und Erixx weisen ihre Fahrgäste darauf hin, in den betroffenen Zeiten vor Reiseantritt die Fahrpläne auf den Webseiten zu kontrollieren.

