Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 15.01.2025 07:29 Uhr

Gemischte Reaktionen auf Verfassungsgerichtsurteil zu Fußball-Hochrisikospielen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Schleswig-Holstein hält eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Hochrisikospielen in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga für sinnvoll. Am Dienstag hatten die Richter entschieden, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Polizeikosten für solche Spiele mittragen muss. GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger sagte, es sei gut, dass man jetzt diese Rechtsplanken habe. Die taktische Entscheidung darüber, welche Spiele als hochriskant eingestuft werden, muss aus seiner Sicht immer bei der Polizei liegen. Bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel herrschte nach dem Urteil Enttäuschung. KSV-Präsident Steffen Schneekloth betonte, es sei nicht sachgerecht, den Vereinen, der DFL oder dem Deutschen Fußball-Bund die Kosten aufzuerlegen, "da es sich um Einsätze im öffentlichen Raum handelt und die Polizei hier eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt." Auch das Fanbündnis "Unsere Kurve" zeigte sich entsetzt: "Es ist zu befürchten, dass damit der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland langfristig schwerer Schaden zugefügt wird", hieß es in einem Statement. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 07:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in Kummerfeld

Bei einem Verkehrsunfall sind in Kummerfeld (Kreis Pinneberg) am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Die andere Person erlitt leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren um kurz vor 22 Uhr zwei Autos auf der Bundesstraße zusammengestoßen. Offenbar hatte einer der Fahrer beim Abbiegen den anderen Wagen übersehen. Beide Autos wurden schwer beschädigt. Die Straße war knapp zwei Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 06:00 Uhr

24 Millionen Euro für Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik in Lübeck

Das Land Schleswig-Holstein fördert die Fraunhofer-Einrichtung für Medizintechnik in Lübeck mit knapp 24 Millionen Euro. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Mittwoch einen entsprechenden Förderbescheid überreichen. Die Lübecker Wissenschaftler forschen unter anderem daran, wie Operationsroboter und Geräte im OP-Saal besser vernetzt werden können, um mögliche Risiken für Patientinnen und Patienten zu verringern. Die Lübecker Fraunhofer-Einrichtung will nach eigenen Angaben ein national und international führendes Zentrum für Medizintechnik werden | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 05:30 Uhr

Kreis Dithmarschen: Feuerwehr rückt zu Brand in leerstehendem Haus aus

In Rehm-Flehde-Bargen (Kreis Dithmarschen) brennt seit der Nacht zu Mittwoch ein leerstehendes Haus. Laut Polizei ist die Feuerwehr seit etwa 1.30 Uhr im Einsatz. Die Bundesstraße 5 ist deshalb auf Höhe der Flehder Chaussee gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht von Brandstiftung aus. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 05:30 Uhr

Holstein Kiel holt Heimsieg gegen Borussia Dortmund

Mit 4:2 hat Holstein Kiel am Dienstagabend gegen Borussia Dortmund gewonnen. Nach Treffern von Machino, Harres und Bernhardsson stand es schon zur Halbzeit 3:0. In der zweiten Halbzeit fielen die zwei Tore für Dortmund, der KSV gelang in Unterzahl noch zum Schluss der vierte Treffer. Damit feierte der Aufsteiger zum zweiten Mal nacheinander in der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg. Nach insgesamt 17 Partien hat Holstein Kiel nun elf Punkte und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 14.01.2025 20:30 Uhr

Das Wetter: Trüb mit Sprühregen - im Norden Auflockerungen

Am Mittwoch ist es überwiegend stark bewölkt, zum Teil länger auch trüb und örtlich ist etwas Sprühregen möglich. Gelegentlich zeigen sich Wolkenlücken - vor allem im Norden und in Küstennähe sind ein paar Auflockerungen mit Chancen auf etwas Sonne möglich, vor allem auf den Inseln. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad in Lübeck bis 8 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 06:00 Uhr

