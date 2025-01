Seehafen Kiel verfehlt Rekordergebnisse des Vorjahres knapp Stand: 15.01.2025 13:22 Uhr Der Kieler Seehafen zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Die Zahlen bei Frachtumschlag und abgefertigten Passagieren seien zufriedenstellend. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Minus.

Von einem "zufriedenstellenden Ergebnis in herausfordernden Zeiten", sprach Seehafen-Geschäftsführer Dirk Claus bei der traditionellen Jahrespressekonferenz in Kiel am Mittwoch. Mit 7,6 Millionen umgeschlagenen Tonnen Fracht und 2,7 Millionen abgefertigten Passagieren liegt der Hafen demnach nur leicht hinter den Rekordergebnissen des Vorjahres.

Weniger Kreuzfahrtschiffe aber mehr Passagiere

Insgesamt ist die Zahl der Passagiere um fünf Prozent zurückgegangen. Laut Seehafen nutzten 1,6 Millionen Passagiere die Fähren im Hafen. Zu einer Kreuzfahrt legten 1,1 Millionen Menschen von der Förde aus ab - und das obwohl insgesamt weniger Kreuzfahrtschiffe Kiel angelaufen haben. Diese waren jedoch gut gebucht und haben zu 70 Prozent die Kieler Landstromanlagen genutzt. Für die kommende Kreuzfahrtsaison ab April erwartet der Hafen insgesamt 175 Kreuzfahrtanläufe.

"Mit einer Million Kreuzfahrtpassagieren in einer guten Saison mit reibungslosen Prozessen sowie einer hohen Landstromnutzung durch die Reedereien ziehen wir ein positives Fazit der Kreuzfahrtsaison." Dirk Claus, Geschäftsführer Seehafen Kiel

Frachtverkehr mit Problemen in Skandiavien

Beim Frachtverkehr verzeichnete der Seehafen im vergangenen Jahr insgesamt ein Minus von 3,8 Prozent und zwei Tendenzen: Auf den Routen nach Göteborg und Oslo sanken die Mengen der umgeschlagenen Tonnen Fracht wegen der aktuell schwächelnden Wirtschaft in Skandinavien. "Wir sind aber optimistisch, dass es insgesamt eine leichte Erholung geben wir", so Claus.

Besonders die Route in Richtung Baltikum vom Kieler Ostuferhafen aus hat hingegen das zweite Jahr in Folge ein positives Wachstum erlebt. Hier stieg die umgeschlagene Fracht um 4,5 Prozent auf rund 2,7 Millionen Tonnen. Dieser Zuwachs und der Zuwachs im Papiergeschäft mit Schweden mit einem Plus von zehn Prozent, konnten die negative Bilanz im Frachtverkehr aber nicht ausgleichen.

Seehafen will 700 Millionen Euro investieren

Seehafen-Chef Claus kündigte Investitionen von rund 700 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren an. Darunter sind eine weitere Landstromanlage für Schiffe, eine Hafenerweiterung auf dem Gelände des abgerissenen Kraftwerks auf dem Ostufer sowie Photovoltaikanlagen und E-Ladesäulen für Autos und Lastwagen.

