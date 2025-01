Holstein Kiel grandios: Heimsieg gegen Borussia Dortmund Stand: 14.01.2025 20:37 Uhr Aufsteiger Holstein Kiel hat zum zweiten Mal nacheinander in der Fußball-Bundesliga ein Heimspiel gewonnen - und wie! Gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund gelang am Dienstagabend nach einer furiosen ersten Hälfte ein 4:2 (3:0).

von Christian Görtzen

Als aus Kieler Sicht endlich der Schlusspfiff ertönte, brandetet gewaltiger Jubel im Holstein-Stadion auf. Die "Störche" haben zum Abschluss der Hinrunde ein Statement gesetzt: Das Wunder von der Kieler Förde, der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, ist bei so viel Leidenschaft möglich! Zwar sind es nach 17 Partien "nur" elf Punkte und der vorletzte Tabellenplatz. Doch die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp nimmt durch den Triumph in der englischen Woche viel Zuversicht mit in die Rückrunde.

Machino bringt Kiel sehenswert in Führung,...

Zwar hatten die Westfalen in der Anfangsphase der Partie ein optisches Übergewicht, gefährlich wurden die favorisierten Gäste dabei aber nicht. Vieles wirkte leidenschaftlos. Und so war es auch in der 27. Minute bei eigenem Einwurf, und das hatte fatale Folgen für die Schwarz-Gelben. Julian Brandt ließ sich vom Kieler Alexander Bernhardsson den Ball abluchsen, und dann machten es die Gastgeber richtig sehenswert: Der Schwede legte auf Machino ab, der von der Strafraumgrenze ins linke obere Eck traf - 1:0 für die "Störche" (27.).

...Holstein-Stürmer Harres erhöht zügig auf 2:0...

Und es kam kurz darauf noch besser für das Rapp-Team, das sich in einen Rausch zu spielen begann. Nach einer schönen Kombination flankte schließlich Lasse Rosenboom die Kugel von der rechten Seite in den Strafraum, wo sich Holstein-Stürmer Phil Harres als entschlossener als sein Gegenspieler Emre Can erwies und zum 2:0 ins rechte untere Eck einköpfte (32.).



Für den im vergangenen Sommer vom Regionalligisten FC Homburg 08 gekommenen Harres war es bereits das siebte Saisontor und zugleich Treffer Nummer fünf in den vergangenen drei Bundesligaspielen der KSV Holstein.

...und Bernhardsson sorgt für die 3:0-Pausenführung

Die Kieler, die in ihrem Heimspiel zuvor den FC Augsburg mit 5:1 deklassiert hatten, hätten schon in der 41. Minute das dritte Tor nachlegen können: Bernhardsson und Porath vergaben nacheinander. In der vierten Minute der Nachspielzeit dröhnte dann aber doch der dritte lautstarke Torjubel durch das Holstein-Stadion: Nach Vorarbeit von Harres erzielte der starke Schwede Bernhardsson das 3:0! Gegen Augsburg hatte es zur Pause 4:1 gestanden. Der BVB, der vor der Partie den Abgang von Donyell Malen zu Aston Villa bekanntgegeben hatte, blieb in Kiel in der ersten Hälfte alles schuldig.

Dortmund trifft doppelt - das Kieler Zittern beginnt

Die Frage war, was von Dortmund nach Wiederanpfiff kommen würde. Die Antwort: lange Zeit nicht viel. In der 71. Minute waren die Westfalen dann aber zur Stelle - Joker Giovanni Reyna verkürzte auf 1:3. Holstein-Keeper Timon Weiner gab bei dem Schuss aus 18 Metern nicht die allerbeste Figur ab. Und es kam noch schlechter für die Kieler, die jetzt zu passiv waren: Einen Schuss von Jamie Gittens lenkte Timo Becker noch so ab, dass Weiner machtlos war - nur noch 3:2 für den Aufsteiger! Jetzt begann das große Zittern!

Rote Karte für Kiels Holtby

Und dieses wurde noch intensiver, als sich Routinier Lewis Holtby einen Blackout leistete. Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung sprang der Mittelfeldspieler dem Dortmunder und früheren Wolfsburger Felix Nmecha rustikal von hinten in die Beine. Die Rote Karte für ihn war vollauf berechtigt (86.). Sechs Minuten betrug schließlich die Nachspielzeit.

Arp entscheidet die Partie

Die Kieler warfen sich in die Zweikämpfe, schossen immer wieder der Ball aus der Gefahrenzone. Als in der siebten Minute der Nachspielzeit bei einer Dortmunder Ecke auch Kobel mit nach vorne kam, wurde es turbulent. Die Kieler eroberten schließlich den Ball, der dann bei Fiete Arp landete. Und der Angreifer machte mit dem 4:2 alles klar (90.+8). Nach dem Schlusspfiff stieg direkt die Kieler Siegesparty.

