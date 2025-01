Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 13.01.2025 07:13 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 13. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:



Prozessbeginn in Lübeck nach Einbruch in Juweliergeschäft

Knapp fünf Jahre nach einem spektakulären Einbruch in ein Lübecker Juweliergeschäft beginnt heute der Prozess. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 36 Jahre alte Angeklagte mit weiteren Beteiligten in den Laden in der Altstadt eingedrungen sein. Die Diebe nutzten dafür ein Loch in der Kellerdecke. Sie sollen Schmuck und Uhren im Gesamtwert von mehr als 700.000 Euro entwendet haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2025 06:00 Uhr

Sperrung der A1 ist aufgehoben

Die Sperrung der A1 am Kreuz Bargteheide im Kreis Stormarn ist am frühen Montagmorgen aufgehoben worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Fahrbahn war seit Freitagabend wegen Abrissarbeiten einer Brücke gesperrt. Die A21 war ebenfalls am Kreuz Bargteheide gesperrt, wurde aber Sonntagabend früher als geplant wieder freigegeben. Sie ist in beide Richtungen wieder befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 06:00 Uhr

Mehr Fledermäuse in Hohenlockstedt

Die jährliche Zählung der Fledermäuse in alten Munitionsbunkern der Bundeswehr in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) hat einen deutlichen Zuwachs ergeben. Im vergangenen Jahr zählten die Experten im größten und ältesten Quartier der Anlage noch weniger als 500 Überwinterungsgäste, jetzt sind es 711. In allen Bunkern auf dem Gelände gebe es mehr als 1.200 Tiere, heißt es von den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 06:30 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Am Montag gibt es vereinzelt etwas Schneegriesel, aber meist ist es trocken. Neben vielen Wolken lässt sich auch mal die Sonne blicken. Die Höchstwerte erreichen 0 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten zunehmend frisch und stark böig. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2025 07:00 Uhr

