Griechisches Restaurant in Geesthacht: Feuer-Ursache bleibt unklar Stand: 10.01.2025 16:47 Uhr Nach dem Brand im griechischen Restaurant "Dimi's Taverne" in Geesthacht stehen die Inhaber vor einem Scherbenhaufen. In der Nacht zu Donnerstag wurde das Fachwerkhaus komplett zerstört.

Erst bei Tageslicht wird das ganze Ausmaß sichtbar: Dimitrios Koukoulis blickt auf das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Nur die Grundmauern stehen noch, sonst ist nur Schutt und Asche übrig. Seine Mutter Nicole Koukoulis ist die Inhaberin des griechischen Restaurants "Dimi's Taverne" in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). 22 Jahre hat die Familie den Betrieb geführt. Dimitrios hat schon als Kind mitgeholfen. In der Nacht zu Donnerstag wurde das Fachwerkhaus bei einem Brand komplett zerstört.

Familie will das Restaurant wieder aufbauen

Freitagabend wollten 75 Gäste ihre Weihnachtsfeier in "Dimi's Taverne' feiern. Die zehn Angestellten haben nach dem verheerenden Feuer keine Arbeit. "Für meine Mutter ist es die Existenzgrundlage", sagt Dimitrios Koukoulis. Mit der Versicherung stehe man im Austausch, sagt die Familie.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell, wie es zu dem Brand kommen konnte. Koukoulis vermutet, dass das Fachwerkhaus komplett abgerissen werden muss. Sein Wunsch ist es, das Gebäude wieder aufzubauen, damit die Familie 2026 wieder Gäste empfangen kann.

60 Einsatzkräfte versuchten das Gebäude zu retten

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Personen im Gebäude. Das Feuer breitete sich schnell aus, etwa 60 Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Brand zu löschen.

Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 600.000 Euro.

Drittes Feuer innerhalb von zwei Wochen im Kreis

Einen Zusammenhang zwischen zwei weiteren Gastronomie-Bränden im Kreis Herzogtum Lauenburg sehen die Ermittler nicht. Kurz vor Silvester hatte es einen Küchenbrand in einem Imbiss in Lauenburg gegeben. An Heiligabend war es in einem Lokal in der Ratzeburger Innenstadt zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen.

