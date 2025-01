Stand: 13.01.2025 15:47 Uhr Bundestagswahl: Zerstörte Wahlplakate in Kiel und Neumünster

Knapp vierzig Tage vor der Bundestagswahl am 23. Februar hängen die Parteien seit dem Wochenende ihre Wahlplakate auf. Die ersten sind aber schon zerstört worden - das melden die FDP und auch die CDU. In Neumünster wurden demnach mehrere Plakate der Freien Demokraten beschmiert. Der Kreisvorsitzende der FDP-Neumünster, Florian Meyer, ist genervt: "Das sind alles Ehrenamtler, die sich eingesetzt haben. Und die Arbeit ist keine 24 Stunden später weg". In Kiel zählte die CDU über das vergangene Wochenende mindestens 15 abgerissene oder zerstörte Plakate. Werden Wahlplakate bemalt oder zerstört gilt das als Sachbeschädigung und kann entsprechend bestraft werden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kiel