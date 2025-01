Knackt Holstein Kiel die verletzungsgeplagte Abwehr des BVB? Stand: 13.01.2025 13:46 Uhr Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat nach der unglücklichen Niederlage in Freiburg mit Borussia Dortmund ein Spitzenteam der Liga vor der Brust. Doch die Stimmung beim BVB ist seit Wochen mies, die Abwehr bröckelt - gelingt den "Störchen" die so dringend benötigte Überraschung?

Als hätte es noch eines weiteren Beweises gebraucht, dass die KSV in noch so aussichtslosen Lagen immer wieder zurückkommt - die jüngste Partie in Freiburg war es. Die beiden Tore durch Phil Harres in der Nachspielzeit, die Großchance von Fiete Arp kurz vor Schluss - Nuancen fehlten zum ganz großen Glück für die Schleswig-Holsteiner am vergangenen Spieltag.

Lange hadern können die Norddeutschen allerdings nicht, vielmehr wollen sie den Schwung der Schlussminuten im Breisgau mitnehmen in das Duell gegen die Dortmunder am Dienstagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter). "Wir haben schon über die gesamte Saison bewiesen, dass wir immer bis zum Ende alles geben", sagte Alexander Bernhardsson und gab damit weiter die Richtung der "Störche" im Bundesliga-Abstiegskampf vor.

KSV gerät tabellarisch unter Druck

Durch die eigene Niederlage und den Sieg von Konkurrent Heidenheim (2:0 gegen Union Berlin) hat sich die Lage auf dem Papier für die KSV verschlechtert, der Rückstand auf Relegationsplatz 16 wuchs auf fünf Zähler an. Auf das rettende Ufer blieben es für die Norddeutschen sechs Punkte.

Vielleicht wäre dies genau der richtige Moment für die Kieler, für eine dicke Überraschung zu sorgen. Und unrealistisch scheint diese gegen den schwächelnden BVB nicht zu sein. Bei den Schwarz-Gelben herrscht seit Monaten eine Dauerkrise, viele sind von der nicht stattfindenden Entwicklung der Mannschaft enttäuscht. Es herrscht Kritik am Kader, an Trainer Nuri Sahin und an einzelnen Spielern wie Emre Can.

Verletzungsmisere bei der Borussia

Hinzu kommt eine bemerkenswerte Krankheits- und Verletzungswelle: Bei der jüngsten Dortmunder Niederlage gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen spielte die Borussia mit einer Not-Abwehr, in der die Jugend- bzw. Amateurspieler Almugera Kabar und Yannik Lührs aufliefen. Grundlage, sich die Namen längerfristig zu merken, gab es nicht, die Westfalen wurden von Leverkusen in den ersten 20 Minuten schwindelig gespielt. Der BVB kassierte die erste Heimpleite der Bundesliga-Saison.

Trainer Sahin kritisierte danach seine Mannschaft deutlich - aber nicht seine Youngsters in der Defensive, sondern vor allem seine erfahreneren Spieler und vermeintlichen Leistungsträger, die schwankend in ihren Leistungen sind und ihr Potenzial immer maximal nur andeuten. All das führte im bisherigen Saisonverlauf dazu, dass Dortmund bei gleichbleibend enttäuschenden Leistungen um den sonst immer so sicher eingepreisten Einzug in die Champions League bangen muss.

Gegen die KSV drohen den Gästen erneut zahlreiche Ausfälle. Neu im Krankenlager ist Karim Adeyemi. Hinter seinem Einsatz stehe genau wie bei Jamie Gittens und Donyell Malen ein Fragezeichen, teilten die Westfalen mit. Letzterer will laut Medienberichten zu Aston Villa wechseln.

Rapp: "Ganz besonderes Spiel"

Für Kiel hat die angespannte Personalsituation bei Borussia Dortmund keine direkten Auswirkungen auf die Spielvorbereitung. Aus der Sicht von Rapp spielt die Situation beim Champions-League-Teilnehmer "keine Rolle". "Ich glaube, Dortmund hat so viele gute Spieler, dass man sich jetzt da keine Gedanken machen muss", sagte der Coach vor dem Spiel.

Die Namen der gegnerischen Spieler verdeutlichen schon die Bedeutung der Begegnung für die Kieler. "Das ist ein ganz besonderes Spiel", schwärmte Rapp. Wenn man vor der Saison die Zuschauer gefragt hätte, wer die Höhepunkte der Saison sind, dann hätte laut Rapp "wahrscheinlich jeder" vom FC Bayern und Borussia Dortmund gesprochen. "Daher freuen wir uns jetzt auf ein Highlight", sagte der Coach. Und vielleicht freuen sich die Zuschauer nach dem Abpfiff über den nächsten Heimsieg.

Mögliche Aufstellungen:

Kiel: Weiner - Becker, Zec, Komenda - Porath, Remberg, Holtby, Javorcek - Kelati, Machino - Harres

Dortmund: Kobel - Yan Couto, Ryerson, Lührs, Kabar - Nmecha - Adeyemi, Beier, Brandt, Gittens - Guirassy

