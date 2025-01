Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 08.01.2025 07:48 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 8. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

A21 bei Bad Oldesloe nach Lkw-Unfall gesperrt

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Lkw, der auf der A21 von Kiel Richtung Bargteheide bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) unterwegs war, in die Mittelleitplanke gefahren. Die hat er laut Polizei auch durchbrochen und ist dabei umgekippt - jetzt liegt der Lkw quer in einer Baustelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der A21 ist derzeit kein Durchkommen mehr: Richtung Norden ist die A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Schwissel dicht, in Richtung Süden zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd. Für die Bergung wird die Autobahn laut Polizei voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 07:00 Uhr

Wegen Sturmflut: Mehrere Fährverbindungen fallen aus

Wegen Sturmflutwarnungen fallen am Mittwochmorgen einige Fährverbindungen in Schleswig-Holstein aus. Auf der Föhr-Amrum-Linie der Wyker Dampfschiff Reederei sind am Morgen ab Föhr und Dagebüll (Kreis Nordfriesland) die meisten Fahrten abgesagt worden. Auch die Elbfähre zwischen Glückstadt (Kreis Steineburg) und Wischhafen in Niedersachsen hat wegen Hochwassers bis 9.30 Uhr den Betrieb eingestellt. Fahrten nach Helgoland finden dagegen statt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte für die Nordsee und Elberegion erhöhte Pegelstände am Mittwoch vorausgesagt. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 07:00 Uhr

Silvester-Video aus Bad Oldesloe sorgt für Ermittlungen

Die Polizei ermittelt nach der Silvesternacht in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Auf und rund um den Marktplatz hatten sich Menschengruppen gegenseitig mit Raketen und Böllern beschossen - festgehalten auf einem Video, das im Internet kursiert. Nach einem Zeugenaufruf vergangene Woche seien inzwischen mehrere Hinweise eingegangen, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung, da durch die Böller unter anderem die Tür des Rathauses beschädigt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 07:00 Uhr

Lübeck: Hansestadt erneut auch Schleswig-Holsteins Stauhauptstadt

Bundesweit haben Pendler im vergangenen Jahr durchschnittlich 43 Stunden im Stau gestanden. Das hat eine Analyse des Verkehrsdaten-Anbieters Inrix ergeben. Stau-Spitzenreiter in Schleswig-Holstein war erneut Lübeck mit 32 Stunden, gefolgt von Kiel mit 28 Stunden. Für Husum (Kreis Nordfriesland) verzeichnet die Studie 25 Staustunden, für Flensburg 22. Gründe sind laut Verkehrsexperten vor allem Baustellen, aber auch, dass immer mehr Menschen aus dem Homeoffice zurück ins Büro kommen und wieder mit dem Auto in die Stadt fahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 07:00 Uhr

Kaputte Akkuzüge: Ausfälle bei der Nordbahn in SH

Kaputte Züge sorgen derzeit für Ausfälle bei der Nordbahn. Zwischen Kiel und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt jede zweite Verbindung aus. Bereits am Dienstag fuhren nach Unternehmensangaben den ganzen Tag über keine Züge zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Laut Nordbahn werden derzeit sieben Akkuzüge repariert: zwei wegen des Sturms, fünf fallen längerfristig aus. Damit ist rund ein Viertel der Nordbahn-Flotte nicht einsatzfähig. Laut eines Sprechers ist auch in den kommenden Tagen mit Ausfällen zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit Regen, teils auch Graupelschauer möglich

Heute gibt es viele Wolken und von Westen her Schauer, an der Nordsee meist als Regen sonst auch Graupel, Schnee oder vereinzelt Graupelgewitter möglich. Hin und wieder lockert es auch etwas auf. In Stormarn und im Herzogtum Lauenburg bleibt es länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Ahrensburg bis 6 Grad auf Föhr. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen, an der See starker Wind mit Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 07:00 Uhr

