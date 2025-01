SSW wählt Christian Dirschauer zum neuen Fraktionsvorsitzenden Stand: 07.01.2025 18:07 Uhr Die Abgeordneten der SSW-Landtagsfraktion haben am Dienstag ihren Vorstand neu gewählt. Fraktionsvorsitzender ist nun Christian Dirschauer. Außerdem hat der SSW einen neuen Abgeordneten, Michael Schunck.

Die Fraktion des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) stellt sich zu Beginn des Jahres neu auf. Als neuer Fraktionvorsitzender und damit Nachfolger von Lars Harms wurde am Dienstag einstimmig Christian Dirschauer gewählt. Der 43-Jährige kommt aus Flensburg und ist seit 2016 Landesvorsitzender. Dirschauer gehört der dänischen Minderheit an und verspricht, die Richtung des SSW als moderne Minderheiten Partei nicht zu ändern.

"Vor allem freue ich mich natürlich über das Vertrauen, dass mir damit auch entgegengebracht wurde, und politisch wird sich die Ausrichtung des SSW nicht ändern. Wir sind also auch weiterhin eine moderne Minderheiten Partei, aber wir sind eben auch eine Partei mit einem ausgeprägtem sozialen Profil. Und da geht es für uns eben darum, dass wir uns insbesondere auch den Gruppen widmen, die sonst nicht gehört werden in der Gesellschaft - die besonders benachteiligten Gruppen." Christian Dirschauer

Schunck neuer Abgeordneter im Landtag

Jette Waldinger Thiering wurde als stellvertretende Fraktionschefin des SSW gewählt. Sibylla Nitsch ist jetzt parlamentarische Geschäftsführerin. Für den scheidenden Lars Harms rückt Michael Schunck aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in den Landtag nach.

Harms: Viel Gutes für alle Menschen erreicht

Der bisherige Fraktionschef und Abgeordnete Lars Harms hat, wie angekündigt, mit Ablauf des gestrigen Tages nach 25 Jahren sein Mandat niedergelegt. Im Jahr 2000 wurde Harms zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Er selbst blickt zufrieden zurück: Man habe in den 25 Jahren viel Gutes für die Minderheiten und für alle Menschen im Land erreichen können, so Harms, und er nennt als Beispiele das Friesischgesetz und die Verankerung der finanziellen Gleichstellung von Schulen der dänischen Minderheit in der Landesverfassung.

Schlagwörter zu diesem Artikel SSW Landtag Schleswig-Holstein