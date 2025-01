Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 07.01.2025 08:20 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 7. Januar 2025 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist und was noch wichtig wird.

Das Wichtigste in Kürze:





Sturmflut an Nordseeküste: Fähren fallen aus

Eine Sturmflut hat am Morgen die schleswig-holsteinische Nordseeküste erreicht. In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) etwa stieg das Wasser nach Rohdaten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gut zwei Meter über den normalen Hochwasserstand. Der Fähranleger wurde überspült. Von einer Sturmflut wird an der Nordsee gesprochen, wenn die Flut um mindestens 1,5 Meter über den normalen Hochwasserstand steigt. Es kam deshalb auch zu Ausfällen und Fahrplanänderungen bei der Wyker Dampfschiffs-Reederei im Fährverkehr zu den Inseln und Halligen. Die Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH (NPDG) ließ die ersten beiden Verbindungen am Morgen zwischen Nordstrand und Pellworm ausfallen und will den Verkehr am Vormittag wieder aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:00 Uhr

Sturmtief "Bernd": 350 wetterbedingte Einsätze in SH

Feuerwehren und Polizei hatten wegen Sturmtief "Bernd" in der Nacht knapp 350 wetterbedingte Einsätze. Besonders viel zu tun hatten die Einsatzkräfte in der Mitte und im Süden des Landes zwischen 18 und 22 Uhr. Allein in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und in Lübeck mussten sie mehr als 100 Mal ausrücken. Meist ging es dabei um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. In den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und in Kiel zählten die Leitstellen 74 Sturmeinsätze. Auch hier kippten viele Bäume um. In der Kieler Stromeyerstraße fiel ein großer Baum auf zwei Autos und beschädigte diese stark. Außerdem flogen im Kieler Stadtgebiet an einigen Sammelstellen Tannenbäume durch die Gegend. In der Hauptstraße in Todenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte der Sturm einen Dachstuhl angehoben. Nachdem die Feuerwehr Risse festgestellt hatte, musste das Einfamilienhaus geräumt werden. Der Norden des Landes blieb laut Leitstellen weitestgehend verschont. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 07:00 Uhr

Umgestürzte Bäume stoppen Züge nach Sylt und Berlin

Sturmtief "Bernd" hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die ICE-Strecke Hamburg-Berlin wurde am Montagabend aufgrund eines umgestürzten Baums vorübergehend gesperrt. Auch der Bahnverkehr nach Sylt (Kreis Nordfriesland) und die Strecke zwischen Hamburg und Lübeck waren am Montagabend in beiden Richtungen gesperrt - wegen umgestürzter Bäume. Inzwischen fahren die Züge laut Bahn wieder planmäßig. Die Züge von und nach Sylt sind momentan nur mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs. Dort kommt es weiter zu Verspätungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 07:00 Uhr

Umfrage: Fachkräftemangel im Alltag deutlich spürbar

Fast acht von zehn Menschen in Schleswig-Holstein spüren den Fachkräftemangel im Alltag. Das zeigen Ergebnisse von NDRfragt. Über 4.600 Menschen aus Schleswig-Holstein machten bei der nicht-repräsentativen Umfrage mit. Dass geschultes Fachpersonal fehlt, sagen auch über vier von zehn Unternehmern in Schleswig-Holstein, die bei der Umfrage mitmachten. |NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 07:00 Uhr

Grüne starten in Lübeck in den Wahlkampf

In Lübeck hat am Montagabend der bundesweite Wahlkampf der Grünen begonnen. Die Schlange der Wartenden war zeitweise mehrere hundert Meter lang. Rund 1.200 Menschen durften in die Musik- und Kongresshalle. Redner waren unter anderem Kanzlerkandidat Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Felix Banaszak. Robert Habeck sei der richtige Kanzlerkandidat, weil er Probleme löse, sagte Banaszak. Friedrich Merz (CDU) würde Probleme nur beschreiben und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bestaune sie. Die kommenden Wochen wollen die Grünen laut Habeck nutzen, um mit den Menschen im ganzen Land zu reden und zuzuhören. In Umfragen lag die Partei zuletzt zwischen 10 und 14 Prozent und damit hinter Union, AfD und SPD. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 07:00 Uhr

Wetter: Regen und Sturmböen

Heute gibt es gelegentlich Schauer, teils mit Schnee oder Graupel vermischt, vereinzelt ist es gewittrig. Nach Süden hin bleibt es häufiger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und 7 Grad auf Sylt. Der Wind weht mäßiger bis frisch aus Südwest - mit starken bis stürmischen Böen. An der See gibt es frischen bis starken Wind und anfangs noch Sturmböen, auf den Nordseeinseln schwere Sturmböen. Die Wasserstände an der Elbe und Nordsee sind erhöht, zum Morgen und Vormittag gibt es Hochwasser- und Sturmflutgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 06:00 Uhr

