Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 10.12.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 10. Dezember 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert ist.

Das Wichtigste in Kürze:



Privates Busgewerbe: Heute endgültige Einigung im Tarifstreit?

Der monatelange Tarifstreit im privaten Busgewerbe könnte heute ein Ende nehmen. Die Gewerkschaft Ver.di will das Ergebnis der Urabstimmung über den neuen Tarifkompromiss mit dem Omnibusverband Nord bekanntgeben. Das aktuelle Verhandlungsergebnis sieht unter anderem 850 Euro Inflationsausgleichsprämie sowie Lohn und Gehaltssteigerungen in drei Stufen vor. Ver.di nennt ein Plus von insgesamt mehr als 11 Prozent und geht von einer Zustimmung der Beschäftigten aus. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:00 Uhr

Geesthacht kämpft um sein Krankenhaus

Etwa 7.900 Bürgerinnen und Bürger haben eine Petition für den Erhalt des Krankenhauses Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) unterschrieben. Sie rufen darin das Land auf, sich aktiv für die Klinik einzusetzen. Die Initiatoren stellen ihre Forderungen heute im Petitionsausschuss des Landtags vor. Insbesondere die Geesthachter Geburtshilfe sei von herausragender Bedeutung, heißt es. Sie befürchten im Fall der Schließung eine enorme Versorgungslücke in der Region. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:00 Uhr

Neuer Abschnitt der B404/A21 bei Nettelsee freigegeben

Knapp fünf Kilometer der zukünftigen A21 zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön) in Richtung Kiel sind laut Autobahn GmbH seit Mitternacht (10.12.) freigegeben. Dort steht zunächst eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die bislang genutzte Kreisstraße bei Warnau wird bis zum 20. Dezember gesperrt und ausgebessert. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 18:00 Uhr

Flensburg: Prozess um Mord und Vergewaltigung

Am Landgericht Flensburg beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen heute 36 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der Angeklagte soll am 7. Juni in der Nähe Niebülls (Kreis Nordfriesland) eine 21-jährige Frau beim Sporttreiben beobachtet, sie verfolgt, in einem Waldstück vergewaltigt und schließlich erwürgt haben. Der Leichnam der Frau wurde später versteckt im Unterholz gefunden. Ob der Verdächtige schuldfähig ist, steht noch nicht fest, er befindet sich seit seiner Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:00 Uhr

Guns N' Roses Headliner auf Wacken Open Air 2025

Die US-amerikanische Hard-Rock-Band Guns N' Roses wird im kommenden Jahr erstmals Headliner auf dem Wacken Open Air 2025 sein. Das teilten die Veranstalter am Montag auf ihrer Webseite mit. Die Rocklegenden beenden demnach mit dem Auftritt im Kreis Steinburg ihre Europa- und Nahost-Tournee. Weiter können sich die etwa 85.000 erwarteten Metalfans auf Bands wie Gojira, Papa Roach, Machine Head, August Burns Red, Apocalyptica oder Callejon freuen. Das Festival steigt vom 30. Juli bis zum 2. August. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 19:30 Uhr

Weitere Informationen Wacken Open Air 2025: Alle Infos zu Bands, Tickets und Anreise Das Festival ist ausverkauft. Nun haben die Veranstalter den Headliner für das kommende Jahr bekannt gegeben. mehr

Vorerst keine Autozüge von und nach Sylt

Wegen Gleisarbeiten fällt nach Angaben der Deutschen Bahn der Syltshuttle aus. Von Dienstag bis Donnerstag fährt kein Autozug. Auch Autozüge des Anbieters RDC Deutschland fahren in diesem Zeitraum nicht nach Sylt. Reisende können als Alternative mit der Autofähre von der dänischen Insel Rømø nach List auf Sylt fahren. Laut Bahn kommt es auch im Fern- und Nahverkehr zu Einschränkungen. Die Züge der Linie RE6 zwischen Westerland und Morsum werden durch Busse ersetzt. Bis Freitagmorgen, 4.30 Uhr, muss mit Einschränkungen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen Sylt bis Freitag nicht per Autozug erreichbar Der Grund für die Ausfälle seit Montagabend sind Schienenarbeiten, die bis Freitagfrüh dauern. Reisende können einen Umweg über Dänemark fahren. mehr

Schwerer Diebstahl: Prozess gegen vier Soldaten

Vor dem Amtsgericht Eckernförde müssen sich von heute an vier Soldaten wegen schweren Diebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, unter anderem in eine Kaserne in Alt Duvenstedt sowie in den Marinestützpunkt in Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingebrochen zu sein und dort militärische Geräte im Wert von rund 115.000 Euro gestohlen zu haben. Der Auftakt dieses Prozesses hatte zweimal verschoben werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2024 08:00 Uhr

Wetter am Dienstag: Meist trüb und regnerisch

Heute ist es teils wechselnd, überwiegend dicht bewölkt, mitunter auch trüb. Vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen, vor allem in den südlichen Landesteilen. In Nordfriesland sind ein paar Sonnenstrahlen möglich. Höchstwerte 3 Grad in Leck bis 6 Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein). Schwacher bis mäßiger, an der See zunächst mäßiger bis frischer Nordostwind, anfangs mit starken Böen, im Tagesverlauf nachlassend.

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (3 Min)

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2024 | 08:00 Uhr