Großrazzia gegen illegales Glücksspiel in SH Stand: 10.12.2024 18:32 Uhr Aufgrund eines richterlichen Beschlusses sind am Dienstag 14 Objekte in Schleswig-Holstein durchsucht worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig mit. Der Vorwurf: illegales Glücksspiel.

Etwa 270 Einsatzkräfte haben am Nachmittag insgesamt 14 Objekte in Kiel, Neumünster und Flensburg durchsucht. Dabei stellten die Einsatzkräfte Beweismaterial wie Computer, Handys und Datenträger sicher und auch einen Geldbetrag in sechsstelliger Höhe. Der Einsatz sei eine Folge von Ermittlungen nach einer Razzia in Kiel-Gaarden im vergangenen Jahr gewesen, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge.

Generalstaatsanwalt: Aktion richte sich gegen Hintermänner

Laut Güntge hat die Staatsanwaltschaft intensiv ermittelt und alles, was sie damals vorgefunden hatte, ausgewertet. "Dies ist jetzt eine Aktion, die sich gegen die Hintermänner richtet, nicht gegen die Personen, die damals die Automaten bei sich aufgestellt haben." Ziel sei es demnach, organisierte Kriminalität und deren Strukturen zu bekämpfen. "Das war der Schritt Nummer zwei. Wir sind eine Ebene höher gegangen", erklärt Güntge. Festnahmen hat es bei dem Einsatz laut dem Generalstaatsanwalt nicht gegeben.

Darum ist illegales Glücksspiel auch in SH ein Problem

Zwar ist Glücksspiel in Schleswig-Holstein erlaubt, aber nur mit offizieller Genehmigung. Das geht aus dem Glücksspielstaatsvertrag des Landes hervor. Das Problem: Illegal aufgestellte Automaten werden nicht kontrolliert. Denn laut dem Verband der Deutschen Automatenindustrie muss jedes Gerät geprüft und zertifiziert sein. Anders als die geprüften legalen Varianten haben illegale Geräte demnach zum Teil keinen Jugend- und Spielerschutz und keine Suchtprävention. Die Gefahr spielsüchtig zu werden, ist somit erhöht.

Weitere Informationen Nach Razzia in Kiel: Das Problem mit illegalen Spielautomaten Bei der Razzia in Kiel-Gaarden wurden 58 illegale Spielautomaten sichergestellt. Diese umgehen zum Beispiel gesetzliche Vorgaben zum Schutz vor Glücksspielsucht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Flensburg Kiel