Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick Stand: 19.11.2024 07:40 Uhr Nachrichten aus Schleswig-Holstein vom 19. November 2024 - aktuell und kompakt im Newsblog von NDR SH: Lesen Sie hier im Überblick, was im Land passiert und was noch wichtig wird.

Finanzprobleme bei Northvolt: Sanierung in den USA?

Der angeschlagene schwedische Batterieproduzent Northvolt könnte eine Sanierung nach US-Recht beantragen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein braucht das Unternehmen kurzfristig zusätzliches Geld, um Ausgaben bezahlen zu können. Northvolt könnte dazu auf eine Regel des amerikanischen Insolvenzrechts zurückgreifen: Das sogenannte Chapter-11-Verfahren ermöglicht Firmen, ihre Finanzen neu zu ordnen. Schwedischen Medienberichten zufolge tendiert Northvolt dazu, das zu beantragen. Laut "Financial Times" wird auch eine Auflösung des Unternehmens diskutiert. Ein Sprecher von Northvolt wollte sich dazu auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht äußern. Der Bau der Fabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen geht trotz der aktuellen Probleme weiter. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:00 Uhr

Offenbar Aus für Gratis-Beratungen in SH

Es gibt offenbar bald keine kostenlose Beratung der Verbraucherzentrale mehr in sozial benachteiligten Vierteln in Schleswig-Holstein. Ab dem neuen Jahr soll diese eingestellt werden, weil das Land die Mittel dafür streichen will. Das Projekt gibt es erst seit Beginn des Jahres - in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide, Neumünster und Norderstedt. Das Verbraucherschutzministerium teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass es von Anfang an bis zum Ende dieses Jahres befristet gewesen sei. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

Junger Autofahrer stirbt bei Unfall in Bad Segeberg

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 102 in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist Montagabend ein 23-jähriger Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei ist er zwischen Latendorf und Heidmühlen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr dann gegen einen Baum. Zuvor hatte er ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

Jogger in Timmendorfer Strand angefahren

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ist Montagabend ein 19-jähriger Jogger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Den Unfall hatte laut Polizei ein älterer Mann verursacht - er missachtete demnach eine rote Ampel an der Kreuzung B76/Ecke Pamirstraße. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

Musikhochschule Lübeck mit neuen Räumlichkeiten

Die Musikhochschule Lübeck bekommt mehr Platz für ihre wachsende Zahl an Studierenden und Lehrenden. Zusammen mit der Possehl-Stiftung hat das Land Schleswig-Holstein das ehemalige Bundesbankgebäude in der Hansestadt gekauft. Am Montag fand die symbolische Schlüsselübergabe statt. Die neuen Räumlichkeiten wurden von Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) und Hochschulvertretern vorgestellt. Die Kosten belaufen sich auf 4,7 Millionen Euro. Das Gebäude umfasst eine Fläche von 5.000 Quadratmetern. Ein Highlight: der alte Tresorraum, der über drei Stockwerke geht. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

Sterne des Sports in Kiel verliehen

Am Montagabend wurden im Kieler "Haus des Sports" zum 21. Mal die "Sterne des Sports" verliehen. Der TSB Flensburg gewann den Silbernen Stern des Sports mit seinem Projekt "Ein sicherer Ort für alle". Ziel des Projekts ist es, die Handynutzung in Umkleideräumen zu unterlassen. Anstatt auf Verbote setzen die Flensburger dabei auf Aufklärung. Der Erfolg der Kampagne ist so groß, dass schon mehrere Vereine das Projekt vom TSB übernommen haben. Neben dem Silbernen Stern nehmen die Flensburger 2.500 Euro Preisgeld mit nach Hause. Zudem werden sie als Landessieger Mitte Januar in Berlin am Bundesfinale teilnehmen. Auf Platz zwei folgte der VfL Pinneberg vor dem FC Voran Ohe. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Regen, Schneeregen oder Schnee möglich

Am Dienstag ist es bewölkt mit Regen, zeitweise auch mit Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen steigen auf maximal zwei bis fünf Grad. Auch in der Nacht sind Regen-, Schnee- und Graupelschauer möglich. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 06:00 Uhr

