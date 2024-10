Stand: 17.10.2024 07:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neuer Investor spricht über Pläne für Klinikum Bad Bramstedt

Das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist seit mehr als einem Jahr insolvent. Nun übernimmt das Unternehmen IGP medical aus Norderstedt das gesamte Krankenhaus. Der neue Investor Stephan Engels aus Bonn will die bestehenden Akut- und Rehabereiche stärken und alle Arbeitsplätze erhalten. Außerdem plant er die Modernisierung und Umstrukturierung hin zu einem sogenannten Gesundheitscampus mit intersektoraler Gesundheitsversorgung. Seine Vision: eine enge Verzahnung und räumliche Nähe zwischen den bestehenden Angeboten des Klinikums mit zusätzlichen Angeboten in der Pflege, betreutem Wohnen oder Seniorenwohnen. Zielgruppe sei die "zunehmend pflegebedürftige Boomer-Generation". Vom Betriebsrat in Bad Bramstedt heißt es, dass es noch keinen nennenswerten Austausch mit dem neuen Investor Engels gegeben habe. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

Mehr Single-Haushalte in SH

Menschen in Schleswig-Holsteinleben deutlich häufiger allein in ihrer Wohnung als noch vor einigen Jahren. Das zeigen Zahlen des aktuellen Zensus, die das Datenteam des NDR ausgewertet hat. Demnach leben besonders in Kiel und Flensburg viele Menschen allein: Rund 54 Prozent der Wohnungen werden von einer Einzelperson bewohnt. Auch in Lübeck wohnt in mehr als der Hälfte aller Wohnungen nur eine Person. Fachleute erklären diesen Trend mit einer längeren Ausbildungszeiten, häufigen Trennungen und damit insgesamt kürzeren Familienphase. Zudem leben mehr Menschen in Fernbeziehungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

Heute Busstreik bei Autokraft im Großraum Kiel

Fahrgäste der Autokraft im Großraum Kiel müssen sich darauf einstellen, dass heute die meisten Busverbindungen ausfallen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Unternehmens zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. Laut ver.di sind neben Verbindungen ins Umland und in die Kieler Innenstadt auch Fahrten des Flughafenzubringers Kielius betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

Verkauf von E-Autos in SH stagniert

Nur jeder siebte neu zugelassene Pkw in Schleswig-Holstein ist ein E-Auto. Wie der Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein mitteilt, stagnieren die Verkaufszahlen seit dem Wegfall der Kaufprämie Jahresbeginn. Der Anteil hatte in den Vorjahren bereits deutlich höher gelegen. Laut dem Verband sind Kunden beim Kauf eher zurückhaltend, weil sie sich unter anderem um die Reichweite und die Lebensdauer der Batterie sorgen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

Haushalt in SH: Ministerin Schneider verteidigt Sparkurs

Der Landtag hat am Mittwoch über den Haushalt für das kommende Jahr diskutiert. Dabei ging es um die Pläne der schwarz-grünen Landesregierung, mehr als 17 Milliarden Euro auszugeben - bei Einnahmen von 16,6 Milliarden. Wie Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) erklärte, sind neue Schulden sowie ein Ukraine-Notkredit vorgesehen. Sie verwies auf die schwierige Haushaltslage und verteidigte den geplanten Sparkurs. Von der Opposition kam Kritik. Laut Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) ist es falsch, dass CDU und Grüne "eine Krise mit einem Sparkurs beantworten". Es sei wichtig, gerade jetzt zu investieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2024 18:00 Uhr

Supermond am Himmel über SH

In der Nacht zu Freitag soll der Mond als sogenannter Supermond am Himmel zu sehen sein. Da der Mond die Erde nicht auf einer kreisrunden, sondern einer elliptischen Bahn umkreist, hält er keinen gleichmäßigen Abstand zur Erde. Wenn er den erdnächsten Punkt auf seiner Bahn erreicht und gleichzeitig auch noch als Vollmond zu sehen ist, so wie in der kommenden Nacht, dann nennt man das auch einen Supermond. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

Geflügelpest bei Möwe vor der Hamburger Hallig nachgewiesen

In Schleswig-Holstein ist ein Fall von Geflügelpest bei einem Wildvogel nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe das Virus bei einer Mantelmöwe vor der Hamburger Hallig im Kreis Nordfriesland am Mittwoch bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Zuletzt war das Geflügelpestvirus bei einem Wildvogel im April festgestellt worden. Durch den herbstlichen Vogelzug steige derzeit das Risiko, dass sich das Virus verbreitet, so das Ministerium. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 05:30 Uhr

Wetter: Locker bewölkt und mild

Am Donnerstag ziehen lockere Wolken durch. Rund um die Lübecker Bucht ist es häufig sonnig. An der Westküste ist ab dem Nachmittag etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und bis 18 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See gibt es noch stärkere Böen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 06:00 Uhr

