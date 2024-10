Stand: 17.10.2024 15:55 Uhr Nach Unfall in Flensburg: Busfahrer verstorben

Nach einem Unfall mit einem dänischen Linienbus am Dienstag in Flensburg ist der 61-jähriger Fahrer in der Nacht zu Donnerstag (17.10.) im Krankenhaus verstorben. Das teilt die Polizei mit. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall auf der Apenrader Straße verletzt, einer davon schwer. Der Busfahrer war laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Steuer ohnmächtig geworden und kollidierte anschließend ungebremst mit einem vor ihm fahrenden Auto.

Weitere Unfälle in Flensburg

Am Dienstagabend kam es außerdem auf dem Burgplatz Richtung Toosbüystraße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Ein Erwachsener wurde schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Zuvor war in Flensburg ein 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg