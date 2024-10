Polizei sucht nach Besitzer eines Tresors mitsamt Schmuck Stand: 17.10.2024 20:12 Uhr Auch fast vier Jahre nach dem Fund sucht die Polizei noch nach dem Eigentümer eines Tresor. Darin waren einige Schmuckstücke gefunden worden.

Im November 2020 war bei der Ahrensburger Siedlung Hagen (Kreis Segeberg) ein Tresor in einem Waldstück gefunden wurden. Das Fundstück konnte bislang keinem Einbruch zugeordnet werden können, auch auf anderen Wegen fand die Polizei laut eigener Aussage keine Hinweise auf die Herkunft des Tresors.

Jetzt soll mit Detailbildern ein neuer Versuch gestartet werden. Denn der verlassene Tresor war keineswegs leer: In ihm sind damals Schmuck und diverse Münzen und Kleingeldstücke gefunden worden. Mit Fotos von Manschettenknöpfen, verschiedenen Anhängern, Ketten und Ansteckern sollen jetzt die ursprünglichen Besitzer ausfindig gemacht werden.

Wert der gefundenen Schmuckstücke unklar

Ob es sich um Ramsch-Ware oder einen kleinen Schatz handelt, kann die Polizei nicht sagen. Mehrere Teile, etwa silberne Manschettenknöpfe mit Gravur, seien durchaus auffällig und hätten einen hohen Wiedererkennungswert.

Bei den Münzen handelt es sich laut Polizei um ein Sammelsurium aus Sonderprägungen, Deutsche-Mark-Münzen, Euromünzen und ausländischen Währungen. Der Tresor war aufgebrochen gefunden worden. Die Fundstücke, die jetzt fotografiert wurden, waren also vermutlich nur das, was die mutmaßlichen Täter zurückgelassen haben.

Tresor von Rost befallen

Der Tresor selbst ist nicht mehr in gutem Zustand, er ist an vielen Stellen von Rost befallen. Wie lange er schon draußen gelegen hatte - möglicherweise auch an anderer Stelle - ist nicht bekannt. Laut Polizei handelt es sich eher um ein kleineres Modell, das auch ohne Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Sackkarre, zu bewegen ist.

Die rechtmäßigen Eigentümer oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 80 90 in Verbindung zu setzen.

