Schockanruf: Rentnerpaar in Husum um 100.000 Euro betrogen Stand: 17.10.2024 16:34 Uhr In Husum ist ein Rentner-Ehepaar auf Telefon-Trickbetrüger reingefallen. Das Paar verlor 100.000 Euro. Die Polizeidirekion Flensburg warnt daher erneut vor Schockanrufen.

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist ein Rentnerpaar Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Ein Anrufer gab sich als ihr Sohn aus, der weinend erklärte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Es folgte ein weiterer Anruf - ein angeblicher "Hauptkommissar Schäfer" forderte das Ehepaar dazu auf, eine Kaution für den Sohn zu zahlen, damit er nicht inhaftiert werde. Das Paar übergab insgesamt zweimal Geld und Goldmünzen an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts. Von ihm und auch dem oder den Anrufern fehlt jede Spur.

Geldübergabe in Etappen - Betrüger blieb durchgehend am Telefon

Nach einer ersten Übergabe am Mittwoch gegen 12.30 Uhr erklärte der angebliche Polizist, der die ganze Zeit über am Telefon blieb, dass der Anwalt der angeblichen Todesopfers eine höhere Kaution forderte als zunächst angenommen. Daraufhin suchte der Rentner eine Bank auf - weiter am Ohr das Handy mit der Stimme des angeblichen Polizisten. Der Husumer hob weiteres Geld ab. Nur eine Stunde später, um 13.30 Uhr, fand dann die zweite Geldübergabe statt - wieder mit dem angeblichen Amtsgerichtsmitarbeiter. Danach - nach insgesamt zweieinhalb Stunden - beendete der falsche Polizist das Telefonat abrupt und dem Paar dämmerte, was geschehen ist.

Polizei in Husum sucht nach Zeugen: Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nun. Der Geldabholer soll männlich und zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Die Opfer schätzen ihn auf eine Körpergröße von 175 bis 185 Zentimeter und beschreiben ihn als schlank. Er trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille, einen dunklen Anorak mit Kapuze über dem Kopf und sprach deutsch ohne Akzent.

Zeugen, die im Bereich der Großstraße oder im Innenstadtbereich eine Person gesehen haben, die auf die die Beschreibung passen könnte, sollen sich unter der Telefonnummer (04841) 83 00 melden.

Was tun bei einem Schockanruf? So handeln Sie richtig

Laut der Polizeidirekion Flensburg sind bisher bereits meherere Dutzend Rentner von Betrügern angerufen worden. Die Beamten geben folgende Tipps bei Schockanrufen:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie zum Beispiel mit einem Verkehrsunfall eines Angehörigen oder einem verlorenen Smartphone konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf.

Haben Sie den geringsten Zweifel? Beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie umgehend Kontakt mit der richtigen Polizei unter der 110 auf.

Die Polizei würde am Telefon niemals nach Bargeld oder Wertgegenständen fragen.

Vemögen und Wertgegenstände sollten zudem nicht zu Hause aufbewahrt werden, sondern in einem Schließfach der Bank.

