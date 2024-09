Stand: 08.09.2024 11:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Uetersen-Heist: Flugzeug in Baum gestürzt

In der Nähe des Flugplatzes Uetersen-Heist im Kreis Pinneberg ist heute Vormittag ein Ultraleichtflugzeug beim Landeanflug in einen Baum gestürzt. Für die Einsatzkräfte war die Rettungsaktion sehr heikel. Laut Feuerwehr hingen das Flugzeug und der Pilot für einige Zeit in rund 20 Metern Höhe in der Baumkrone fest. Eine Drehleiter wäre dafür zu kurz gewesen, erklärt Tim Glindmeyer vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. Man habe deshalb einen Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde hinzugezogen und so den Piloten aus dessen Flugzeug retten können. Dem Mann gehe es gut, er sei kaum verletzt worden, so die Feuerwehr. Nun wird versucht, das Flugzeug aus dem Baum zu bergen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 10:00

Kiel-Lauf: Zahlreiche Straßen gesperrt

In Kiel findet heute der 36. Kiel Lauf statt. Die meisten Teilnehmer sind beim Volkslauf dabei: Rund 4.000 Läuferinnen und Läufer machten sich zusammen auf die 10,4 km lange Strecke durch die Kieler Innenstadt. Es kommt zu zahlreichen Straßensperrungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 10:00

Cyclassics in Hamburg: Mehr als 10.000 Radsportler in SH unterwegs

Heute treten bei den Cyclassics wieder tausende Radfahrer in die Pedale. Start und Ziel ist in Hamburg, aber ein Großteil der Strecke führt die gut 18.000 Radsportler durch Schleswig-Holstein. Der Veranstalter der Cyclassics rechnet in diesem Jahr mit einer halben Million Zuschauer am Streckenrand. Die vier verschiedenen Rennen führen alle größtenteils durch den Kreis Pinneberg. Die Polizei rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen auf den betroffenen Straßen. Umleitungen sind aber ausgeschildert.Der NDR überträgt das Rennen in einem Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 09:00

SH Netz Cup: Heute Rudermarathon

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gehen heute Weltklassesportler an den Start: Beim SH Netz Cup steht der Rudermarathon an, auch bekannt als das härteste Ruderrennen der Welt. Der Chef der Veranstaltung, Chef Florian Berndt, erwartet viele Zuschauer entlang des Nord-Ostsee-Kanals: "Die besten Achter der Welt sind nach Rendsburg gekommen. Wir haben die besten vier Mannschaften aus dem Olympischen Finale von Paris gewinnen können." Um 14 Uhr beginnt das Highlight: Der Rudermarathon mit internationalen Achtern. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 08:00

Schwerer Verkehrsunfall in Lübeck

Ein junger Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind gestern Abend bei einem Unfall in der Lübecker Innenstadt schwer verletzt worden. Die beiden wurden laut Polizei von einem entgegenkommenden Auto angefahren. Der 24-jährige Motorradfahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Der Unfallort an der Kreuzung Falkenstraße und Brückenweg in Lübeck war mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 08:00

"Tag des offenen Denkmals": Mehr als 200 Veranstaltungen in SH

Überall in Schleswig-Holstein öffnen heute zum Teil verborgene, unbekannte aber auch bekannte Denkmäler ihre Tore am "Tag des offenen Denkmals". Das gilt insbesondere für viele, die sich in Privatbesitz befinden und somit nicht zugänglich sind. Mehr als 200 Veranstaltungen finden im ganzen Land statt, darunter Führungen, Mitmach-Aktionen und Besichtigungen für Hobby-Historiker. Der Tag des offenen Denkmals hat nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege auch gerade für den Norden eine besondere Bedeutung. Es gebe hier eine sehr vielfältige Denkmallandschaft von typischen Gebäuden wie Reetdachkaten über Wind- und Wassermühlen, Herrenhäuser und Dorfkirchen bis hin zur ersten Dynamitfabrik Alfred Nobels. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 08:00

Wetter: Gering bewölkt bis wolkenlos

Heute Nachmittag kommen neben Sonnenschein von der Elbe her dichtere Wolken. Später sind Schauer oder Gewitter möglich - zum Teil kräftig. Zur Ostsee hin ist es länger freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Hörnum (Kreis Nordfriesland), 27 Grad in Kiel bis 30 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, leicht böiger und von Süd auf West drehender Wind. Schauer- und Gewitterböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2024 10:00

