Flugzeug-Absturz in Uetersen: Pilot aus Baum gerettet Stand: 08.09.2024 12:54 Uhr Ein Sonntagsflug im Kreis Pinneberg hat heute Vormittag ein dramatisches Ende genommen. Ein Ultraleichtflugzeug stürzte beim Landeanflug des Piloten in die Baumkronen und blieb in etwa 20 Metern Höhe hängen.

Als die Einsatzkräfte am Vormittag am Absturzort nahe des Flugplatzes Uetersen-Heist eintrafen, wurden sie vor eine besondere Herausforderung gestellt. In etwa 20 Metern Höhe hing das abgestürzte Ultraleichtflugzeug in den Baumkronen - darin sitzend der Pilot der Maschine.

Eine Drehleiter wäre für diese Höhe zu kurz gewesen, erklärte Tim Glindmeyer vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. Also habe man stattdessen einen Rettungshubschrauber mit einer Seilwinde angefordert.

Erfolgreiche Rettung per Hubschrauber

Laut Glindmeyer tastete sich der Hubschrauberpilot zunächst vorsichtig an den Absturzort heran, da er seine eigenen Abwinde prüfen musste. Anschließend konnte der abgestürzte Pilot mit der Seilwinde erfolgreich aus dem Cockpit gehoben werden. Er wurde laut Feuerwehr kaum verletzt. Das Flugzeug soll erst morgen geborgen werden, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg