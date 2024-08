Stand: 27.08.2024 07:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Konsequenzen aus Messerattacke von Solingen gefordert

Auch in Schleswig-Holstein wird über Folgen aus der Messerattacke in Solingendiskutiert. Im Fokus stehen das Waffenrecht und die Regeln für Zuwanderung. Härtere Zuwanderungsregeln helfen aus Sicht der SPD nicht, die CDU will darüber zumindest diskutieren. Die FDP wirft der schwarz-grünen Koalition vor, nicht konsequent genug abzuschieben. Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) widerspricht: Im vergangenen Jahr seien mehr als 1.000 Menschen ausgereist - laut Zuwanderungsbericht des Landes knapp 300 mehr als 2022. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 06:00 Uhr

Holstein-Stadion: Umbau bis Bundesliga-Heimpremiere fertig

Die Umbauarbeiten am Kieler Holstein-Stadion werden rechtzeitig zur Bundesliga-Heimpremiere am Wochenende fertig. Das hat der Verein mitgeteilt. Demnach gibt es unter anderem mehr Reporterplätze, hinter der Osttribüne können sich Fans in einem neuen Zelt mit Essen und Getränken versorgen. Am Sonnabend um 15:30 Uhr ist der VfL Wolfsburg zu Gast in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 06:30 Uhr

Weitgehendes Fangverbot für Dorsch und Hering soll bleiben

Die EU-Kommission will im kommenden Jahr am weitgehenden Fangverbot für Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee festhalten. Der Vorschlag wurde mit dem desolaten Zustand der Arten begründet. Auch die erlaubten Beifänge sollen demnach deutlich gekürzt werden. Die tatsächlichen Fangquoten wollen die zuständigen Minister Mitte Oktober beschließen. In Hamburg beginnt heute der dreitägige Deutsche Fischereitag. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 06:00 Uhr

Nordbahn: Bauarbeiten zwischen Hamburg und Itzehoe

Fahrgäste der Nordbahn müssen sich noch bis Ende September auf Einschränkungen einstellen. Laut Unternehmen gibt es jetzt auch Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Itzehoe (Kreis Steinburg) beziehungsweise Wrist. Vor allem nachts fallen Züge aus oder fahren zu anderen Zeiten. Zwischen Kiel, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Husum (Kreis Nordfriesland) ist das schon seit Anfang des Monats so. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 05:30 Uhr

Lübeck: Museen geben Exponat an Herkunftsland zurück

Die Lübecker Museen haben zum ersten Mal sterbliche Überreste an ein Herkunftsland von Exponaten zurückgegeben. Laut Stadt hat gestern der Botschafter aus Peru die sterblichen Überreste eines indigenen Kleinkindes in Empfang genommen. Sie waren im Jahr 1899 über den Berliner Kunsthandel nach Lübeck gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 05:30 Uhr

Wetter: trocken bei viel Sonnenschein

Heute gibt es viel Sonnenschein und es bleibt trocken, gelegentlich ziehen hohe Wolkenfelder oder ein paar Quellwolken durch. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und bei 26 Grad in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen, die gegen Abend teilweise auf Ost drehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2024 06:00 Uhr

