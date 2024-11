Friesischer Schreibwettbewerb „Ferteel iinjsen!“ feiert Abschluss auf Föhr Stand: 19.11.2024 18:20 Uhr Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Teew" ("Warte"). Rund 50 Kurzgeschichten in unterschiedlichen friesischen Dialekten wurden eingereicht. Darunter erfreulich viele Geschichten von Schülerinnen und Schülern.

Alle zwei Jahre organisiert der NDR Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Nordfriisk Instituut den friesischen Schreibwettbewerb "Ferteel iinjsen!". Dieses Jahr feiert der Wettbewerb seine 13. Ausgabe – und das erstmals auf der Insel Föhr.

Motto „Teew“ lockt zahlreiche Teilnehmer

Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto "Teew" ("Warte"). Rund 50 Kurzgeschichten in unterschiedlichen friesischen Dialekten wurden eingereicht. Besonders erfreulich: Viele Einsendungen kamen von Schülerinnen und Schülern. 35 Geschichten wurden von einer Jury ausgewählt und werden in einem neuen Sammelband veröffentlicht. Das Buch wird voraussichtlich bereits bei der Abschlussgala für 8,90 Euro erhältlich sein.

Sechs Geschichten nominiert – Publikumspreis vor Ort

Nach intensiven Beratungen nominierte die Jury sechs Geschichten für Preise. Diese werden bei der feierlichen Abschlussveranstaltung am Samstag, den 23. November, ab 13.30 Uhr im Kurgartensaal in Wyk auf Föhr vorgestellt. Insgesamt 1.800 Euro Preisgeld werden vergeben. Welche Geschichte den zusätzlichen Publikumspreis in Höhe von 250 Euro bekommt, wird vor Ort von den Gästen per Abstimmung entschieden.

Festliche Abschlussgala mit Musik und Moderation

Durch die Abschlussveranstaltung führt Moderatorin Elin Hinrichsen. Für die musikalische Untermalung sorgen der Föhrer Singer-Songwriter Mattis Brodersen sowie der Chor "Feer Ladies".

Einladung zur Gala

Die Abschlussgala ist öffentlich und kostenlos, Interessierte sind herzlich eingeladen. Veranstalter des Wettbewerbs sind das Nordfriisk Instituut, der NDR sowie die Sponsoren Amrum Touristik AöR und die Föhr Tourismus GmbH. Freuen Sie sich auf friesische Geschichten, kulturelle Highlights und die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner.

Weitere Informationen Föhringer Mattis Brodersen startet als Singer-Songwriter durch Seit einem Jahr ist Mattis Brodersen hauptberuflich Musiker. Wir begleiten ihn in der dritten Folge "Unerwäis mit Friesen". mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 19.11.2024 | 20:15 Uhr