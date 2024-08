Start des Schuljahres in SH: Hohe Kosten machen Eltern Sorgen

Stand: 27.08.2024 17:00 Uhr

Neues Schuljahr, neue Materialien: Am Montag beginnt in Schleswig-Holstein wieder der Unterricht. Landeselternbeiräte fordern eine Lernmittelfreiheit oder zumindest eine Grundausstattung in den Schulen.