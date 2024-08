2026 ist Schluss: Kiels Oberbürgermeister Kämpfer tritt nicht wieder an Stand: 27.08.2024 12:22 Uhr Nach seiner zweiten Amtszeit ist Schluss: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wird nicht erneut zur Wahl antreten. Das hat er am Dienstag im Rathaus bekanntgegeben. Was danach kommen wird, ließ er noch offen.

Noch bis April 2026 läuft seine reguläre Amtszeit als Oberbürgermeister von Kiel. Doch danach wird es einen Wechsel an der Spitze der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt geben. Denn der SPD-Politiker wird sich nicht erneut zur Wahl um das Amt des Stadtoberhauptes aufstellen lassen. Das sagte Kämpfer auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Was er danach machen möchte, ließ er noch offen.

Landespolitik wäre eine Option

Oberbürgermeister von Kiel zu sein, war die Ehre seines Lebens, sagte der gebürtige Eutiner. Er könne sich nichts vorstellen, was diese Arbeit noch toppen könne. Auch in Zukunft möchte sich Kämpfer aber politisch engagieren. In die Landespolitik zu wechseln sei eine Option, so der 52-Jährige am Dienstag. Die Entscheidung, nicht mehr als Oberbürgermeister anzutreten, fiel aber unabhängig von seiner weiteren beruflichen Tätigkeit, so Kämpfer weiter.

Seit zehn Jahren im Amt als Kieler Stadtoberhaupt

Ulf Kämpfer ist seit April 2014 Oberbürgermeister der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Er wurde damals mit mehr als 63 Prozent der Stimmen direkt gewählt, wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilt. Im Oktober 2019 wurde er von den Kielerinnen und Kielern erneut zum Stadtoberhaupt gewählt. In seine Zeit als Bürgermeister fallen unter anderem die Entscheidung der Rückkehr zur Straßenbahn in Kiel und die Neugründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.

Zuvor war Kämpfer Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Umweltministerium. Seit 2019 ist er außerdem der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetages.

