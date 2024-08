Stand: 19.08.2024 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Staus wegen Baustellen auf der A23 und A7 möglich

Aktuell kommt es in Schleswig-Holstein wegen vieler Baustellen zu Staus und Verzögerungen. Laut ADAC sind Autobahnen, Bundes- und Landstraßen in den vergangenen Jahrzehnten kaputt gespart worden. Neu hinzugekommen ist heute die Sperrung der Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder auf der A23 Richtung Hamburg, die eine Woche andauern soll. Bis Mittwoch ist die Autobahn in dem Bereich voll gesperrt, ab dann für eine Woche einspurig. Auf der A7 gibt es nachts Brückenbauarbeiten zwischen Bordesholm und Warder. Heute und morgen wird die Autobahn von 19 bis 6 Uhr in Richtung Norden gesperrt, Mittwoch und Donnerstag die Gegenrichtung. In Flensburg wird bis in den Oktober an der B199 zwischen der Eckernförder Landstraße und der Mozartstraße die Fahrbahn saniert. In beide Richtungen gibt es nur einen Fahrstreifen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 06:00 Uhr

Innenstadt Neumünster: Experten suchen Brandursache

Nach dem Großbrand in der Innenstadt von Neumünster am vergangenen Wochenende sollen nun Experten klären, wie das Feuer entstehen konnte. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Sonnabend gegen 21.30 Uhr gemeldet worden. Zunächst soll ein Container in Flammen gestanden haben. Die Flammen griffen dann auf ein Gebäude am Großflecken über, das völlig ausbrannte und nun einsturzgefährdet ist. Vier der etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich bei den Löscharbeiten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und lockeren, vor allem im Binnenland abschnittsweise etwas dichteren Wolken. Es ist überwiegend trocken, nur ganz vereinzelt gibt es Regenschauer. Am meisten scheint die Sonne entlang der Küsten. Es ist mäßig warm, die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) und bei 22 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Es weht schwacher bis mäßiger, teils böiger Wind aus Nordwest bis West, am Abend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 07:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2024 | 07:00 Uhr