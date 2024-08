Kitesurf Masters 2024 in St. Peter-Ording: Programm und Infos Stand: 14.08.2024 06:00 Uhr Sie gilt laut Veranstalter als die größte Kitesurf-Veranstaltung der Welt: Die California Kitesurf Masters finden von heute an bis einschließlich Sonntag in St. Peter-Ording statt. Umweltverbände kritisieren das Event.

Mitten im Nationalpark Wattenmeer fliegen ab heute in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) wieder zahlreiche bunte Kites durch die Luft. Die California Kitesurf Masters präsentieren zum zweiten Mal neben Wettbewerben und der nach eigenen Angaben weltweit größten Kite-Expo auch ein Rahmenprogramm für Sportsfreunde und Schaulustige. Bis Sonntag wird ein Dorf aus 100 Zelten auf fast vier Hektar Strand errichtet. Für Besucherinnen und Besucher gibt es Surfpartys unter offenem Himmel. Kiterinnen und Kiter aus der ganzen Welt treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Bis zu 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern werden erwartet. Auf die Teilnehmenden der Wettkämpfe warten Preisgelder in Höhe von mehreren Tausend Euro.

California Kitesurf Masters Championships werden internationaler

In den Kategorien "Freestyle" und "BigAir" durften sich in diesem Jahr mehr Sportlerinnen und Sportler zu den Championships anmelden als noch bei der Premiere im vergangenen Jahr. Doch die Plätze sind auf 14 pro Fleet begrenzt, die Auswahl erfolgte daher in mehreren Schritten: Nach Angaben der Veranstalter wurden zuerst einige Kite-Profis aus dem Vorjahr eingeladen. Diese mussten sich also nicht aktiv bewerben. Nach der ersten Phase wurde das Anmeldungsverfahren dann für weitere Kiterinnen und Kiter geöffnet - national wie international. Einige von ihnen erhielten schließlich eine Einladung. Nach welchem Verfahren die Plätze vergeben worden sind, wurde nicht bekanntgegeben.

Herren, Damen und Youth-Kiter kämpfen um Preisgelder

Neben dem Kiten vor der schönen Kulisse des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dürfen sich sie Siegerinnen und Sieger der Wettkämpfe insgesamt auf mehrere Tausend Euro Preisgeld freuen - vorausgesetzt, die Windgeschwindigkeit liegt bei mindestens 15 Knoten, denn erst dann sind Starts möglich. Im "Freestyle" werden jeweils 1.000 Euro für die Herren, Damen und Jugendkiter (Youth-U19-Fleet) ausgelobt. Der erste Platz ist in allen drei Starterklassen mit 500 Euro dotiert, der zweite Platz mit 300 Euro und für den dritten gibt es 200 Euro.

5.000 Preisgeld bei neuem "BigAir Contest"

Ein Highlight ist in diesem Jahr der neue "REWE BigAir Contest". Das Besondere bei dem Contest sind die extremen Bedingungen, die für den Start notwendig sind. Erst ab 25 Knoten Windgeschwindigkeit geht es für 20 Sportlerinnen und Sportler hoch hinaus. Wer macht den höchsten und spektakulärsten Sprung? Für die Bestplatzierten winkt ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Diese werden am Sonntag um 17 Uhr bei der Siegerehrung gekührt.

Weltweit größte Kitesurf-Ausstellung und Open-Air-Partys

In diesem Jahr gibt es für Besucherinnen und Besucher eine Besonderheit: Im "Kite Village" können sich Interessierte über das neueste Equipment verschiedener Kitesurf-Marken informieren - und die Sportausrüstung direkt vor Ort ausprobieren. Das "Kite Village" ist laut Veranstaltern täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im sogenannten "Partner District" gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, sich über Neuigkeiten rund um den Kitesport zu informieren und shoppen zu gehen. Unter anderem präsentieren dort Automobilhersteller und Modemarken ihre Produkte.

Abends verwandelt sich ein Teil des Festival-Geländes in ein Open-Air-Party-Areal. Bis in die Nacht treten verschiedene DJs auf, Gäste können unter freiem Himmel feiern. Highlight ist am Freitagabend der Auftritt von DJ Max Bering ab 22 Uhr. Eine vollständige Auflistung des Veranstaltungsprogramms finden Sie auf der Webseite der California Kitesurf Masters.

NABU kritisiert Standortwahl der Kitesurf Masters im Wattenmeer

Doch nicht alle freuen sich über das Event an der Nordsee. Kritik gibt es von Naturschutzverbänden. Das Kitesurf-Festival gefährde die Tiere im Naturpark Wattenmeer. Es sei die Frage, ob ein solcher Sport in dieser Dimension mitten im Nationalpark stattfinden muss. Wenn viele Menschen in den Dünen herumlaufen, seien vor allem Vögel betroffen, die jetzt noch brüten, sagt Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer.

Festivalorganisator Matthias Regber ist sich dessen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bewusst. Die Veranstalter bemühten sich, den negativen Einfluss ihrer Aktivitäten zu reduzieren. So gebe es zum Beispiel ein Verbot von Plastiktüten. Auch beteiligen sich die Veranstalter an der Säuberung des Strandes, so Regber.

Auf der Webseite der Kitesurf Masters rufen die Veranstalter die Besucherinnen und Besucher zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf und geben mehrere Tipps zum respektvollen Umgang mit der Natur mit.

