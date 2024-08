Stand: 14.08.2024 07:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bosau: Mann ertrinkt in See

In Bosau im Kreis Ostholstein ist am Dienstagabend ein junger Mann ertrunken. Laut Rettungsleitstelle hatten Passanten gesehen, wie er im See unterging. Sie alarmierten sofort den Rettungsdienst. Feuerwehrboote und die DLRG konnten ihn bei der Rettungsaktion nicht sofort finden. Erst nach anderthalb Stunden konnten Taucher die Leiche bergen.

Auch in Güster im Kreis Herzogtum-Lauenburg waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Dort stand am Seeufer ein leerer Rollstuhl mit Badesachen. Die Einsatzkräfte konnten die Person im Wasser finden, sie schaffte es aber selbst aus dem Wasser zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 07:30 Uhr

Lübeck: Warnstreik bei Autohäusern von Audi und VW

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigen der Autohäuser von VW und Audi in Lübeck in den vergangenen Wochen mehrmals zum Warnstreik aufgerufen. Beide gehören zur Senger Gruppe. Am Vormittag wollen die Angestellten der beiden Standorte das erste Mal gemeinsam die Arbeit niederlegen. Die IG Metall fordert verbesserte Kfz-Tarifverträge für die Beschäftigten. Der Arbeitgeber weigert sich laut Gewerkschaft seit Wochen die Verhandlungen aufzunehmen. Etwa 200 Streikende wollen sich ab 10.30 Uhr vor der Senger Holstein GmbH zu einer Kundgebung treffen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 07:30 Uhr

Großeinsätze für die Feuerwehr in Siebenbäumen und Neustadt

In Siebenbäumen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Laut Rettungsleitstelle war der Motor einer Förderanlage für Getreide ein Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der 60 Einsatzkräfte von vier Wehren konnte größerer Schaden verhindert werden. Einen weiteren Großeinsatz gab es in Neustadt in der Oldenburgstraße im Kreis Ostholstein. Dort sind zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage abgebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 07:30 Uhr

Finanzierung für E-Highway-Strecke in SH läuft aus: Wer bezahlt den Rückbau?

Nachdem im Juni bekannt wurde, das die E-Highway-Teststrecke auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck Ende dieses Jahres aufgegeben werden soll, ist noch unklar, wer den Abbau der Oberleitungen finanzieren wird. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH mit, dass es bislang keinen Auftrag zum Abbau der Anlage gebe. Der zuständige Projektleiter an der Fachhochschule Kiel, Jan Bachmann, bestätigt das und sieht das für Autobahnen zuständige Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, die geschätzten zwei Millionen Euro für den Rückbau aufzubringen. Das wiederum verweist auf das Bundeswirtschaftsministerium, das das Forschungsprojekt finanziell gefördert hatte. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Reifenbrand an Schwertransport auf A215

Die Berufsfeuerwehr Neumünster ist in der Nacht gegen 1 Uhr wegen eines Brandes auf der A215 in Höhe der Anschlussstelle Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) alarmiert worden, weil ein Reifen an einem Schwerlasttransporter in Brand geraten war. Das führte dazu, dass weitere acht Reifen brannten. Die A215 war fast zwei Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 07:00 Uhr

Kitesurf Masters in St. Peter-Ording: Kritik von Naturschützern

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) steht in den kommenden Tagen ganz im Zeichen der Kitesurfer. Am Mittwoch beginnen am Strand die Multivan Kitesurf Masters. Darauf freuen sich schon viele Wassersportler. Kritik kommt dagegen von Naturschutzverbänden. Das größte Kitesurf-Festival der Welt findet mitten im Naturpark Wattenmeer statt und durch die vielen Menschen in den Dünen seien vor allem Vögel betroffen, die jetzt noch brüten, sagt Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer. Die Veranstalter betonen, den negativen Einfluss ihrer Aktivitäten möglichst reduzieren zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

Nach Brand: B203 in Goosefeld weiter gesperrt

Nachdem am Dienstagnachmittag ein Reetdachhaus in Goosefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) komplett niedergebrannt ist, sind die Einsatzkräfte am Morgen noch immer vor Ort. Laut Polizei dauert der Einsatz so lange, weil es immer noch Glutnester gibt, die aufflammen. Deshalb sei eine Brandwache nötig. Auch die B203 bleibt noch gesperrt - wie lange, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall in Groß Offenseth-Aspern

In Groß Offenseth-Aspern (Kreis Pinneberg) hat es am Abend einen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei sind zwei Autos auf einer Kreuzung von der Landstraße 112 und 113 aufeinander geprallt. Beide Fahrer verletzten sich, einer mittelschwer und einer leicht. Ersthelfer brachten sie ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

Husum: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

In Husum im Kreis Nordfriesland ist am Abend in einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ein Zimmer in Brand geraten. Die Ursache wird noch ermittelt. Laut Rettungsleitstelle haben 40 Feuerwehrleute das Feuer schnell gelöscht. Eine Person kam wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Schwüle Temperaturen und Gewitter

Am Mittwoch ist es noch gelegentlich sonnig und trocken, von der Nordsee und Elbe ziehen im Tagesverlauf teils schwere Schauer und Gewitter durch - örtlich mit Starkregen und Hagel. Dazu ist es schwül: bis zu 23 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und 31 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnden Richtungen, Gewitterböen sind möglich. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 06:00 Uhr

